Nach Horror-Unfall auf L 22: 58-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Zehdenick/Badingen

Tragischer Ausgang eines Verkehrsunfalls: Der am 23. Mai verunglückte 58-jährige Oberhaveler, der mit seinem Renault auf ein Grundstück zwischen dem Abzweig Mildenberg und Karlshof abgebogen und mit einem Auto im Gegenverkehr kollidiert war, ist am Mittwoch an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Er wurde nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Wucht des Aufpralls war damals so stark, dass beide Fahrzeuge etwa 50 Meter voneinander entfernt zum Stehen kamen.

Von MAZonline