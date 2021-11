Zehdenick: Noch einmal Adventsshopping statt Laternenzauber

Zehdenick

Mit dem Laternenzauber, der Zehdenicker Variante des Weihnachtsmarktes, wird es leider wieder nichts. Corona hat Stadt und Land auch Ende dieses Jahres weiter im Griff. Ganz müssen die Zehdenicker und Gäste der Stadt aber dennoch nicht auf Adventstimmung verzichten. Die Einzelhändler laden in Zusammenarbeit mit der Tourismusinformation für Sonnabend, 4. Dezember, zum Adventsshopping ein. „So gut wie alle machen mit“, sagte Ricardo Schulz. Eine ganz ähnliche Veranstaltung, so der Inhaber des Geschäftes „Blue Jeans“, habe ja bereits 2020 stattgefunden. Dieses Jahr, das lasse sich bereits nach den vorbereitenden Zusammenkünften absehen, sei die Teilnahme noch ein bisschen größer. Die Geschäftsinhaber werden am 4. Dezember ihre Läden von 9 Uhr an bis 18, manche auch bis 19 Uhr geöffnet haben. Einige wollen neben den üblichen Waren auch bestimmte weihnachtliche Angebote wie Adventsgestecke, Glühwein, Quarkbällchen oder Waffeln machen. In ihren Geschäften sind dann die Ladeninhaber natürlich für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zuständig.

Die Altstadt von Zehdenick soll zur Weihnachtszeit auch wieder schön geschmückt werden. Quelle: Uwe Halling

Die Stadt werde, so hieß es, auch wieder weihnachtlich geschmückt. So soll wieder ein großer Weihnachtsbaum in der Nachbarschaft zum Rathaus aufgestellt werden. An den Laternen werden kleine Weihnachtsbäume befestigt. Das Schmücken dieser Bäumchen werden Mädchen und Jungen der Kitaeinrichtungen der Stadt beziehungsweise des Hortes übernehmen. Es ist auch vorgesehen, zum Adventsshopping die Hastbrücke anzuleuchten.

Der Weihnachtsmann darf nicht fehlen

Für die Kinder wird es auf dem Marktplatz ein Karussell geben. Außerdem hat sich der Weihnachtsmann angekündigt, um kleine Geschenke zu verteilen. Obwohl es noch geheim ist, hat die MAZ in Erfahrung gebracht, dass ein Ortsvorsteher in die Rolle von Knecht Rupprecht schlüpft. Zu 17 Uhr wird zudem zu einem Weihnachtskonzert mit Akteuren der Kreismusikschule in die Kirche eingeladen.

Von Bert Wittke