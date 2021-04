Zehdenick: Politiker wollen nicht gefilmt werden

Zehdenick

Der Bürgermeister wird aufgefordert, unverzüglich die Voraussetzungen und Möglichkeiten zu schaffen, die Übertragung der Hauptausschuss-Sitzungen sowie die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung Zehdenick im Live-Stream zu ermöglichen. Diesen Antrag hat die Fraktion der SPD in die jüngste Sitzung des Stadtparlaments eingebracht. Das entsprechende Papier setzte eine umfangreiche und kontroverse Diskussion in Gang. Am Ende sprachen sich die Stadtverordneten dafür aus, das Thema in den Stadtentwicklungsausschuss zu verweisen und dort zu erörtern. Die anderen Fraktionen, so wurde deutlich, fühlten sich von dem SPD-Antrag offensichtlich überrollt und bemängelten, dass der nicht zumindest mit den anderen Fraktionsvorsitzenden vor der Stadtverordnetenversammlung beraten worden war.

Live-Übertragungen kein Hexenwerk

„Eine solche Live-Übertragung der Sitzungen zu ermöglichen, ist ganz sicher kein Hexenwerk“, sagte Dirk Wendland. Zugleich betonte der Stabsstellenleiter und stellvertretende Bürgermeister aber auch, dass die Realisierung einer solchen Übertragung mit einem großen Aufwand verbunden sei. Wenn man bei den Übertragungen eine anständige Bild- und Tonqualität erzielen wolle, seien dazu umfangreiche Investitionen notwendig. Darüber hinaus brauche die Stadt dazu einen richtigen Versammlungsraum mit einem stabilen Internetanschluss. Dieser sei aber längst nicht überall vorhanden. Vor allem nicht an jenen Sitzungsorten, die gegenwärtig infolge der Corona-Pandemie gewählt werden müssen, wie zuletzt etwa die Sporthalle der Havellandgrundschule.

Investitionsbedarf auf 12 000 Euro geschätzt

Die Zehdenicker müssen das Fahrrad aber nicht neu erfinden. In Oranienburg oder Hohen Neuendorf werden gegenwärtig bereits Parlamentssitzungen live übertragen. Man wolle sich nicht mit Oranienburg vergleichen, aber er habe diesbezüglich mal nach Hohen Neuendorf geschaut, informierte Dirk Wendland die Stadtverordneten, machte aber zugleich darauf aufmerksam, dass dort erst vor Kurzem ein solches System neu installiert wurde. Die Hohen Neuendorfer hätten aber auch gerade erst ein neues Rathaus gebaut, in dem ganz sicher andere technische Voraussetzungen herrschen wie etwa in Zehdenick. Seine Recherchen, so der stellvertretende Bürgermeister, hätten ergeben, dass Kameras und Software rund 7000 Euro, ein Konferenzsystem 14 000 Euro und die Installation noch einmal etwa 3200 Euro kosten würden. Hinzu käme ein entsprechender Wartungsvertrag. Für Zehdenick, so Dirk Wendland, rechne er mit Gesamtkosten in Höhe von rund 12 000 Euro. Dieses Geld sei jedoch nicht im Haushalt eingeplant. Außerdem werde jemand gebraucht, der eine dafür notwendige öffentliche Ausschreibung managt. Folglich lasse sich das Vorhaben auf keinen Fall unverzüglich umsetzen, wie es die SPD-Fraktion in dem Antrag formuliert hatte.

SPD-Fraktionschef Hartmut Leib, der den Antrag seiner Fraktion begründet hatte, zeigte sich enttäuscht. Es könne doch nicht sein, so sagte er, dass in deutschen Verwaltungen zunächst immer nach Gründen dafür gesucht werde, etwas nicht machen zu müssen.

Alle Stadtverordneten müssen zustimmen

„Wenn die Bürger Interesse an unseren Sitzungen haben, dann sollen sie doch daran teilnehmen“, äußerte Claus-Dieter Wilksch (Die Linke) und kündigte an, dem Antrag seine Zustimmung in jedem Fall zu verweigern. Michael Schulze (CDU) vertrat die Auffassung, dass eine Live-Übertragung nicht zugleich mehr Zuspruch durch den Bürger bedeute. Am Ende werde nur viel Geld ausgegeben. Eine Live-Übertragung, so der fraktionslose Stadtverordnete Franklin Jahn (AfD), berühre auch rechtliche Fragen. Jeder Mensch habe ein Recht am eigenen Bild. Zudem müsse jeder Stadtverordnete vor jeder Sitzung immer neu einer Live-Übertragung zustimmen. Wenn nur einer diese Zustimmung verweigere, dürfe es keinen Live-Stream geben.

Die SPD-Fraktion will trotz der „Abschiebung“ ihres Antrages in den Stadtentwicklungsausschuss daran festhalten. Schließlich gebe es viele Bürger, die keine Möglichkeit hätten, regelmäßig an den Sitzungen des Stadtparlamentes teilzunehmen. Und infolge der Corona-Pandemie hätten auch viele Leute, die sich durchaus für die Kommunalpolitik interessieren, Angst, zu den Sitzungen zu kommen.

Von Bert Wittke