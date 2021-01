Gransee

Im Herbst 2017 kam das Smartphone Samsung Galaxy S8 Plus für 900 Euro auf den Markt. Da wundert es wenig, dass Angebote für weniger als die Hälfte Schnäppchenjäger anlockten. Mit ihrem Angebot von 400 Euro fand Caroline S. ohne Schwierigkeiten Interessenten. Die sollten 200 Euro anzahlen und bei Erhalt des Handys den Rest überweisen. Der Haken an der Geschichte ist jedoch, dass die Geräte bis heute nicht angekommen sind. 17 Kunden waren der Fürstenbergerin auf den Leim gegangen. Dieses „Geschäftsmodell“ lief von November 2017 bis Juli 2019. Die ergaunerte Summe beläuft sich auf 4500 Euro.

Deshalb sitzt die 28-Jährige, Mutter von drei Kindern, auf der Anklagebank des Schöffengerichtes Zehdenick und muss sich wegen gewerbsmäßigen Betruges in 13 und vier weiteren gemeinsam mit ihrem Ex-Lebenskameraden begangenen Fällen verantworten. Die Angeklagte räumte am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe ein, behauptet aber, dass sie von ihrem damaligen Lebenspartner dazu genötigt worden sei. Um diese Entlastungsaussage zu prüfen, wurde Daniel B. gestern als Zeuge geladen. Er berief sich aber auf Anraten seines Anwaltes auf sein Aussageverweigerungsrecht. Das steht ihm zu, da in dieser Sache gegen ihn ein Ermittlungsverfahren läuft. Daniel B. versprach aber, wenn ihn sein Anwalt begleitet, würde er aussagen. Das Gericht nahm dieses Versprechen zu Protokoll und wird ihn in Begleitung seines Rechtsbeistandes zum Fortsetzungstermin noch einmal vernehmen.

Anzeige

Zahlreiche geprellte Käufer sagten aus

Nach folgendem Muster lief der jeweilige Betrug ab, war von Yvonne E. aus Parchim zu hören: Sie hatte 200 Euro angezahlt, nachdem sie von der Angeklagten eine Personalausweiskopie und Bankverbindung bekommen hatte. Als das Handy nicht fristgemäß eintraf, kamen diverse Ausreden wie die Oma habe das Päckchen vergessen oder eine Fehlgeburt sei dazwischengekommen. Ähnliche Ausflüchte galten auch für ihre Geldrückforderung, sagte die Zeugin aus. Der Handel lief über WhatsApp. Schließlich habe sie Anzeige erstattet.

Nahezu deckungsgleich war die Aussage von Sabrina F. aus Rostock. Hier ging die Kommunikation über Facebook. Bei ihr schaltete sich jedoch zum Ende ihrer Mahnungen ein „ Daniel“ mit ein, der sich als Ehemann der Angeklagten aus gab. Marvin S. war sogar aus Krefeld angereist, um auszusagen. Bei ihm lief der geplatzte Handel ebenfalls über Facebook. Auch bei ihm tauchte ein „ Daniel“ auf.

Das Urteil dürfte Ende Januar fallen

Die Studentin Youbi D. aus Berlin indes war gleichermaßen auf die Betrugsmasche der Angeklagten hereingefallen. Sie hatte sogar telefonischen Kontakt zu ihr. Zum Ende des zweiten Verhandlungstages verlas der Vorsitzende Richter Chatgespräche zwischen der Angeklagten und Daniel B.. Darin fordert Caroline S. ihren Ex-Freund mit drastischen Worten auf, er solle sich der Polizei stellen. Darauf antwortet er: „Scheiß Alkohol! Ich werde die Wahrheit sagen. Ich habe immer nur das Geld gesehen.“ Der Prozess wird mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt. Zum Monatsende ist mit dem Urteil zu rechnen.

Von