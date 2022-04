Hunderte Besucher besuchten am Sonntag das Gelände FEWO (Ferienwohnungen) an der Havel in der Zehdenicker Schleusenstraße. Dort fand der 2. Trödelmarkt statt. Die dritte Veranstaltung dieser Art ist bereits terminiert.

