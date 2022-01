Zehdenick

Am Sonnabendnachmittag gegen 14.45 Uhr entwendeten zwei bisher unbekannte Täter von einem Verkaufsaufsteller vor einem Bekleidungsgeschäft in der Grünstraße in Zehdenick zwei Jacken im Wert von jeweils 20 Euro. Danach flüchteten sie in einem grünen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline