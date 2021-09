Zehdenick: Waldbad-Saison mit Licht und Schatten

Zehdenick

Zwei Seelen schlagen in der Brust von Olaf Möser, wenn er an das Waldbad in Zehdenick denkt. Zufriedenheit und Glücksgefühle sind es, wenn er an die diesjährige Saison denkt. „Das war ein absoluter Erfolg“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Familienbad Zehdenick e. V.“, der seit 2021 das Waldbad in Zehdenick betreibt. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Besucherzahl annähernd verdoppelt. Olaf Möser spricht von durchschnittlich 120 Badegästen pro Sommerferientag. An Spitzentagen, wo das Wetter ganz besonders zum Baden eingeladen habe, seien sogar in Spitzenzeiten bis zu 280 Badegäste gezählt worden. Das seien aber nicht nur Kinder und Jugendliche gewesen. Auch viele Erwachsene und ältere Leute hätten das Waldbad wieder als Vergnügungsstätte für sich entdeckt. Und die Wasserratten würden auch längst nicht nur aus Zehdenick kommen. Auch das Umland sei reichlich vertreten gewesen. Als Beispiel nennt Olaf Möser das Löwenberger Land, Gransee aber sogar auch Berlin.

Was die Zahl der Badegäste während der diesjährigen Sommerferien betrifft, zeigt sich der Betreiberverein, „Familienbad Zehdenick e. V. sehr zufrieden. Quelle: Uwe Halling

Bereits vor Beginn der diesjährigen Badesaison im Waldbad habe es Anfragen von Schule nach Schwimmunterricht gegeben. Der Vereinschef nennt die Lindengrundschule, die Havelland-Grundschule und die Mildenberger Grundschule „Am Ziegeleipark“. Leider habe man witterungsbedingt die avisierten zehn Stunden pro vierter und fünfter Klasse nicht durchziehen können. Aber was die Zukunft betrifft, werde das Waldbad dazu selbstverständlich weiter bereit sein. Zumal Olaf Möser bemüht ist, die Zahl der zur Verfügung stehenden Rettungsschwimmer schrittweise zu erhöhen. Corona hatte der Ausbildung von Rettungsschwimmern in der Vergangenheit bekanntermaßen deutlich Grenzen gesetzt. Zeitweise war gar keine Ausbildung möglich.

Angeboten wurden im Waldbad in den vergangenen Sommerferien Schwimmkurse für Kinder ab einem Alter von sieben Jahren. Nach Auskunft von Olaf Möser hätten davon 141 Mädchen und Jungen Gebrauch gemacht. Das, so Olaf Möser, seien alles sehr gute Fakten.

Bereits zwei Arbeitseinsätze hat Zehdenicks Jugendfeuerwehr diese Saison im örtlichen Waldbad durchgeführt. Quelle: privat

Laut Auskunft des Vereinsvorsitzenden herrscht jedoch in Verbindung mit dem Waldbad nicht nur eitel Sonnenschein. „Nach meinem Dafürhalten räumen sowohl die Zehdenicker Stadtverwaltung als auch die Stadtverordneten dem Waldbad nicht die notwendige Priorität ein“, sagt er. Bis auf den stellvertretenden Bürgermeister Dirk Wendland, der einmal dagewesen sei und sich nach der Lage erkundigt habe, habe sich während der jüngsten Saison leider niemand blicken lassen. Das, so Olaf Möser, wäre aber wichtig, wenn es perspektivisch gelingen soll, das knapp 20 000 Quadratmeter große Areal mit dem angrenzenden Waldstich zu einem attraktiven Familien-Freizeitbad zu entwickeln. Die Stadt habe zwar auch weiterhin eine jährliche Zuwendung in Höhe von 30 000 Euro für das Waldbad im Haushaltsplan eingestellt, doch bei der Umsetzung des Sanierungsvorhaben fühlt sich der Verein „Familienbad Zehdenick e. V.“ von den Lokalvertretern und der Stadtverwaltung im Stich gelassen. Der Bürgermeister sei diese Saison zum Beispiel nicht einmal im Waldbad gewesen“, sagt Olaf Möser und fügt hinzu: „Da erwarte ich künftig mehr Unterstützung und Dynamik.“ Das Waldbad habe das Zeug dazu, ein sozialer Hotspot zu sein, zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt und zu einem hochinteressanten Ausflugsziel der Stadt zu werden. Dazu erwarte er aber von Verwaltungs- und Politikerseite mehr Power. Denn Arbeit gebe es auf dem Gelände mehr als genug.

Rund um das Sanitärhaus haben Mitglieder der Zehdenicker Jugendwehr Flächen für Blumenrabatten ausgekoffert. Quelle: privat

Zuletzt haben vor allem Mitstreiter der Zehdenicker Jugendwehr sowie deren Betreuer dort im Rahmen freiwilliger Arbeitseinsätze Hand angelegt. Am vergangenen Wochenende hätten jedoch zum Beispiel nicht, wie geplant, weiter Rasenkantensteine gesetzt werden können, weil die Stadt nicht die Steine und Beton dafür besorgte. Fleißig gearbeitet worden sei trotzdem, sagt Olaf Möser. Beim ersten von zwei Einsätzen seien 45 Meter Rasenkantensteine verlegt worden. Diese Arbeiten sollten nun am vergangenen Wochenende fortgesetzt werden, doch dazu hätte man die 52 Kantensteine und 26 Sack Fertigbeton gebraucht, um die man die Stadt gebeten hatte. Gearbeitet wurde trotzdem. Zehn Kinder der Jugendwehr und vier Erwachsene führten Grabungen für die Kantensteine durch. Außerdem wurde rund um das Sanitärhaus Flächen für Blumenrabatten ausgekoffert.

