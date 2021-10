Zehdenick: Was passiert mit „Carola“?

Zehdenick

Was wird denn nun aus „Carola“? Diese Frage ist nach wie ungeklärt. Der zum Museumsschiff umfunktionierte Großfinowmaßkahn war seit seiner Eröffnung 2001 langsam aber sicher in die Jahre gekommen. 2020 musste das Schiff das gesamte Jahr über geschlossen bleiben. Das hatte seine Gründe in erster Linie in der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen. Zudem seinerzeit stand keine Hilfskraft zur Verfügung, die die Aufsicht vor Ort hätte übernehmen können. An der Situation hat sich auch 2021 nichts geändert. Das Museumsschiff ist weiterhin verschlossen. „Wir hätten uns den Kahn sehr gerne angeschaut“, sagte Karsten Steinmüller. Der Berliner war am Donnerstag mit seiner Frau Marlies durch die Innenstadt spaziert und dabei auch am Liegeplatz der „Carola“ vorbeigekommen. „Vor Jahren haben wir das Schiff schon mal mit Freunden besichtigt und waren begeistert“, erzählt der 59-Jährige. Nun hätte er sich die Exponate gerne ganz in Ruhe angeschaut und das eine oder andere, wofür damals keine Zeit war, genauer nachgelesen. Doch leider sei nun alles „verriegelt und verrammelt“ gewesen.

Reparaturarbeiten von der Stadt in Auftrag gegeben

An „Carola“ nagt der Zahn der Zeit. Es gibt grundlegenden Sanierungsbedarf für den Großfinowmaßkahn. Unter anderem war von Rissen in der Decke des Schiffes die Rede. Bei Starkregen habe es an diesen Stellen durchgeregnet. Deshalb war schließlich auch die Räumung des Museumsschiffes veranlasst worden. Wie am Freitag aus der Zehdenicker Stadtverwaltung mitgeteilt wurde, sind die einst ausgestellten Leihgaben von Privatpersonen teilweise auf Wunsch wieder an die Besitzer zurückgegeben worden. Textile Ausstellungsstücke wie Wimpel, Fahnen und ähnliches wurden in der Stadtverwaltung eingelagert. Notwendige Reparaturen, so wurde versichert, seien inzwischen in Auftrag gegeben worden.

Das Museumsschiff, das seinen Liegeplatz an der Elisabethmühle im Hafen der Stadt Zehdenick hat, war vom örtlichen Fremdenverkehrsverein betrieben worden. Dazu hat der Verein mit der Stadt Zehdenick, die Eigentümer des Schiffes ist, einen Betreibervertrag abgeschlossen. Der Vertrag war zum 31. Mai dieses Jahres ausgelaufen und zuvor vom Fremdenverkehrsverein fristgemäß gekündigt worden, um neuen Überlegungen zum Schiff Raum zu bieten.

Künftige Standortfrage noch ungeklärt

In zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe Museumsschiff wurden Fragen einer möglichen zukünftigen Nutzung inklusive damit verbundener möglicher Standorte für das Schiff diskutiert. Und auch der Fachausschuss der Stadt Zehdenick für Bauen, Ordnung, Stadtentwicklung und Wirtschaft der Stadt Zehdenick hat sich mit dem Thema befasst. Am 27. September dieses Jahres ist die Arbeitsgruppe Museumsschiff nun ein weiteres Mal zusammengekommen. Dabei, so hieß es, seien ganz grundsätzliche Überlegungen diskutiert worden. Zum Beispiel, wie das Schiff künftig genutzt werden soll. Soll es wieder als Museum dienen oder eine ganz andere Zweckbestimmung erhalten. Wie die MAZ erfuhr, gibt es zum Beispiel auch solche interessante Überlegungen, „Carola“ in eine Art Jugendherberge zu verwandeln und mit Schlafplätzen auszustatten. Eine derartige Nutzung wäre womöglich sogar förderfähig, was den ohnehin strapazierten Stadthaushalt entlasten würde. Eine ganz wichtige Frage ist auch die Standortwahl.

Entscheidungen zur Zukunft von „Carola“ erst Ende des Jahres

Soll „Carola“ weiter im Wasser liegen oder womöglich irgendwo an Land gehievt und dort platziert werden? All diese Fragen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt zunächst noch ungeklärt. Einigkeit herrscht indes darüber, dass das Museumsschiff in der Zehdenicker Kernstadt verbleiben soll. Wichtig ist zudem das Aufstellen einer finanziellen Rahmenplanung, um Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe oder auch der Fachausschüsse eine realistische Grundlage zu geben. Der Ausschuss für Bauen, Ordnung, Stadtentwicklung und Wirtschaft wird sich Ende Dezember noch einmal mit dem Thema beschäftigen und versuchen, zu einer Entscheidung über die künftige Nutzung und den künftigen Standort zu kommen.

„Wir würden nach der Klärung des Standortes und einer Sanierung für einen neuen Betreibervertrag zur Verfügung stehen“, hatte die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins, Gabriele Haubner, im April dieses Jahres angekündigt. Allerdings war die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Schiff wieder als Museum dienen werde und es ein Konzept für eine künftige Ausstellung geben werde. Dies ist gegenwärtig jedoch genau so offen, wie die Frage, auf welche Exponate nach der veranlassten Auflösung der Exposition überhaupt noch zurückgegriffen werden kann.

Von Bert Wittke