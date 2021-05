Zehdenick

Die ersten sechs Einsätze hat der neueste Zuwachs der Zehdenicker Feuerwehr schon absolviert. Insofern war die offizielle Übergabe des Fahrzeugschlüssels am Dienstagabend nur noch eine reine Formsache. Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Waldemar Schulz, waren zu Gast im Gerätehaus der Brandschützer. Der Ford, eine im Haushalt des vergangenen Jahres eingeplante Anschaffung, war bereits am 10. Mai ausgeliefert worden.

Er dient fortan den diensthabenden Einsatzleitern, informierte Stadtbrandmeister Gerd Leege. Und die müssen künftig bei Alarmierung auch nicht erst vom Wohnsitz zur Wache fahren und das Auto tauschen, wie sie es bisher gewohnt waren. Der neue Wagen wird fortan bereits zum Dienstantritt abgeholt. Dass spart im Ernstfall einige Minuten, die durchaus wertvoll sein können, betonte Leege. Zwar befindet sich an Bord neben einer Erste-Hilfe-Ausstattung und zwei Handfeuerlöschern sowie Absperr- und Warn-Utensilien keine weitere Technik, dafür ist das Auto jedoch auch nicht gedacht. „Wichtig ist, dass die Einsatzleiter so schnell wie möglich am Einsatzort sind und entscheiden können, was an Personal und Technik noch angefordert werden muss“.

Preise für Umrüstung massiv gestiegen

Knapp 60 000 Euro wurden aus der Stadtkasse in den jüngsten Feuerwehr-Neuzugang investiert. Dabei entfallen auf das eigentliche Fahrzeug nur 28 000 Euro. Die Umbauten, dazu gehören die Folierung in den typischen Feuerwehrfarben, das GPS-gesteuerte und mit der Leitstelle verbundene Navigationssystem sowie die notwendige Lichttechnik schlagen mit mehr als dem Kaufpreis zu Buche. Die Preise für Umrüstungen dieser Art, seufzte Bürgermeister Kronenberg, seien in den vergangenen Jahren leider massiv gestiegen. Dennoch sei die Anschaffung notwenig gewesen, betonte er in Übereinstimmung mit Stadtverordnetenvorsteher Waldemar Schulz. Denn bisher haben sich die Einsatzleiter einen Wagen mit dem Gerätewart der Wehr geteilt und mussten, wenn der unterwegs war, oft genug mit dem privaten PKW zu Brand oder Unfall ausrücken.

Von Björn Bethe