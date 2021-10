Zehdenick

20 Trikotsätze, Fußballschuhe, Bälle und Trainingsanzüge – „wir haben eigentlich viel zu viel“, meint Peter Hildebrandt. Der Vorsitzende des SV Zehdenick ist froh, dass mit einem großen Teil der überzähligen Sportausrüstung, die ungenutzt verstauben würde, nun an anderer Stelle geholfen werden kann. Gemeinsam mit dem Ulf Bachhaus, dem Leiter Spielbetrieb des Vereins, überreichte er die Sachen an Heike Obst.

Per Schiff nach Afrika

Und sie wird dafür sorgen, dass sie Ende des Jahres in Richtung Kenia verschifft werden. Den Kontakt nach Kisumu, der drittgrößten Stadt des afrikanischen Landes, hat sie über ihre Söhne bekommen. Die hatten wiederum auf einem Weihnachtsmarkt in Himmelpfort vor einigen Jahren zwei Kenianer kennengelernt, die Kunst aus ihrer Heimat verkauften. Die entstandene Freundschaft hält bis heute und hat auch zu stabilen Beziehungen zur Nyasamaria Schule in Kisumu geführt. „Und dort steht neben dem Unterricht vor allem der Fußball ganz hoch im Kurs“, berichtet Heike Obst.

Fußball gegen Nichtstun

Der Trainer holt viele Kinder und Jugendliche von der Straße und in die Mannschaften. Gespielt wird auf Sandplätzen, teilweise mit Bällen, die aus Plastikabfällen gebastelt wurden, und oft auch barfuß. Von daher sei dass, was die Zehdenicker Kicker erübrigen können, sehr willkommen. Vor allem die Lederbälle werden für Begeisterungsstürme sorgen, weiß Heike Obst.

Gemeinschaft und Zusammenhalt

„Fußball steht dort für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Wenn jemand etwas ausgefressen hat und dafür eine Woche vom Training ausgeschlossen wird, ist das die höchste Strafe überhaupt“, berichtete sie im Vereinsheim. Und die Zehdenicker helfen gerne. „Wir leben hier im Überfluss“, stellt Peter Hildebrandt fest. Gerade im Nachwuchsbereich gibt es immer mal wieder neue Sportkleidung, sei es weil der Sponsor gewechselt hat oder ein Angehöriger dem Team von Enkel oder Neffen etwas Gutes tun möchte. So sei mit der Zeit eine Vielzahl an Kleidung zusammengekommen, die teilweise nur ein paar Mal genutzt wurde.

Hilfe für Familien

Wichtig war den beiden Vorstandsmitgliedern, zu betonen, dass nur neuwertige Dinge auf die Reise nach Afrika geschickt worden sind. Und Sportkleidung, Bälle und Schuhe füllen alleine auch keinen kompletten Container. Da hat Heike Obst in den vergangenen Monaten noch andere Dinge gesammelt, die in Kisumu gut gebraucht werden können. Kühlschränke beispielsweise werden auch gut verpackt auf die Reise geschickt. Dazu kommen andere Sachen des täglichen Bedarfs wie Geschirr. Vieles sei aus dem Bekanntenkreis gespendet worden, andere Gegenstände hat sie auf Kleinanzeigenportalen selbst gekauft.

Start wird vorbereitet

Der Container sei mittlerweile ziemlich gut gefüllt und sollte eigentlich Ende des Jahres in Richtung Afrika transportiert werden. Allerdings machen die massiv gestiegenen Transport- und Frachtkosten keinen Unterschied zwischen der Industrie und privaten Hilfsinitiativen wie der, die die Zehdenickerin gestartet hat. Wer also an der Stelle ihr Engagement unterstützen möchte, kann per Email an heike.obst@t-online.de Kontakt zu ihr aufnehmen.

Durch den Mangel an Containern, der zurzeit besteht, ist auch nicht vollkommen sicher, ob der zeitliche Plan eingehalten werden kann. Vielleicht verschiebt sich der Start ins Neue Jahr.

Von Björn Bethe