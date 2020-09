Zehdenick: Zusammenstoß mit Wildschwein

Zehdenick

Am Mittwochmorgen (9. September) gegen 7 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel die L22 in Richtung Zehdenick. Kurz vor dem Ortseingang querte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Fahrer konnte trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Wildschwein verendete. Eine Information erging an den Jagdpächter. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde im Auftrag des Fahrers abgeschleppt. Zur Verladung des PKW wurde die Straße kurzzeitig vollgesperrt. Der entstandene Schaden ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline