Zehdenick – deftige Anliegerbeiträge sorgen für geballten Unmut

Der Ärger ist noch lange nicht verraucht und vermutlich wird dieser Beschluss der Zehdenicker Stadtverordneten noch Konsequenzen haben. Die in der Verantwortung stehenden Kommunalpolitiker sind während der jüngsten Parlamentssitzung im Speisesaal der Linden-Grundschule einer Vorlage der Beschlussvorlage der Stadt gefolgt. Danach gibt es nunmehr eine Sondersatzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die erstmalige Herstellung einer Erschließungsanlage im Bebauungsgebiet Falkenthaler Chaussee/Straße des Friedens. Notwendig wird die Erschließung des genannten Eckgrundstückes nach Informationen der Stadt, um insgesamt sechs Parzellen für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern schaffen zu können. Die Größe der Grundstücke, die schon in Kürze zum Kauf angeboten werden sollen, werde zwischen 600 und 800 Quadratmetern betragen. Der Haken an der Sache: An die Straße, mit der das Bauland erschlossen werden soll, grenzen auch drei Grundstücke, die bereits seit vielen Jahren bewohnt sind.

Altanlieger: „Hier stehen utopische Summen im Raum.“

Diese Grundstückseigentümer kritisierten bereits im Verlauf der Einwohnerfragestunde die Erhebung von Anliegerbeiträgen an ihre Adresse scharf. Verständlich, soll doch jeder von ihnen eine Summe in Höhe von rund 30 000 Euro bezahlen. Selbst bei der in der Sondersatzung festgeschriebenen Beteiligung in Höhe von 40 Prozent wären diese Anlieger immer noch mit rund 12 000 Euro dabei. „Hier stehen utopische Summen im Raum“, sagte Anwohner Olaf Stelter und bezweifelte, dass die Erhebung derartiger Beiträge gesetzeskonform ist. Außerdem verfüge er bereits über eine intakte Zufahrt. Also wo sei da eine Wertverbesserung für sein Grundstück auszumachen? „Ich appelliere an die Stadtverordneten, den Anwohnern nicht solche gewaltige Summen abzuverlangen. In seinen Augen sei das „unmoralisch“. Er jedenfalls habe eine solche Summe Geld nicht zur Verfügung.

Anwohner wurden nicht rechtzeitig informiert

Ähnlich äußerte sich Maria Stelter, die in Vertretung ihrer dort wohnhaften 91-jährigen Mutter gekommen war. Sie dürfe, so Maria Stelter, ihrer Mutter mit Rücksicht auf deren Zustand gar nicht sagen, was da für Summen verlangt werden. Darüber hinaus beklagte sie, dass die Stadt die Anlieger viel zu spät davon in Kenntnis gesetzt habe, was für Forderungen da auf sie zukommen. „Bei der Kampstraße“, so Maria Stelter, „hat das alles viel besser geklappt und die Anwohner wurden rechtzeitig über die zu erwartenden Anliegerbeiträge informiert. Es wäre schön gewesen, auch bei diesem Vorhaben einbezogen zu werden.

Anlieger Helmut Schulz, ging sogar so weit, der Stadt anzukündigen, er werde bis zum obersten Landesgericht gehen, sollte er zahlen müssen. Er lebe bereits seit 1945 auf dem Grundstück und dieses sei damals bereits erschlossen gewesen. Außerdem werde die Erschließungsstraße auch von 15 Gartenbesitzern genutzt, die dann ebenfalls zur Kasse gebeten werden müssten.

80 Prozent auf 40 Prozent reduziert

Vor der Abstimmung hatte sich Jens Eggert, zuständiger Fachdienstleiter in der Stadtverwaltung bemüht, die Stadtverordneten davon zu überzeugen, dass sie rechtmäßig handeln. Denn die Kommunen seien per Gesetz dazu verpflichtet, beim Anlegen von Straßen Ausbaubeiträge von den Anliegern zu erheben. Die Stadt Zehdenick besitzt eine solche Satzung. Sie stammt aus dem Jahr 2007 und sieht vor, die Anlieger zu 80 Prozent an den Kosten zu beteiligen. Eigentlich. Im Falle des Vorhabens Falkenthaler Chaussee/Straße des Friedens soll nunmehr davon abgewichen werden. Und das ganz erheblich. Sie müssen laut Verabschiedeter Sondersatzung nunmehr 40 Prozent der Erschließungskosten tragen. Die verbleibenden 60 Prozent werden von der Stadt Zehdenick gestemmt. Ein gewagter Schritt, zumal eine auf Verwaltungsrecht spezialisierte Anwältin der Stadt empfohlen hatte, Erschließungsbeiträge festzulegen, die nicht unter 50 Prozent liegen sollten. Besser sogar darüber.

Hartmut Leib ( SPD ): Wahl zwischen Pest und Cholera

„Wenn wir ehrlich sind, haben wir hier die Entscheidung zwischen Pest und Cholera“, sagt Hartmut Leib ( SPD) und brachte damit wohl zum Ausdruck, was die meisten der Stadtverordneten dachten. Die Mehrheit der Stadtverordneten betonten sinngemäß, dass ihnen die Zustimmung zu der Sondersatzung mit Blick auf die hohe Belastung sehr schwer falle, dass ihnen die geltende Rechtslage im Land Brandenburg aber keine andere Wahl lasse. Heiko Lenz (WG Schorfheide) unterstrich noch einmal die Kritik an der mangelhaften Informationspolitik der Stadt. Ihm sei ebenfalls unklar, worin die Wertsteigerung für die Grundstücke liege, deren Besitzer jetzt zur Kasse gebeten werden. Im Gegenteil. Den Altanliegern sei quasi eine Straße vor die Nase gesetzt worden, obwohl es für ihre Grundstücke bereits intakte Zufahrten gab.

Bürgermeister fürchtet Schaffung eines Präzedenzfalls

Eine Ablehnung der Beschlussvorlage empfahl Bert Kronenberg (parteilos). „Meines Erachtens ist die Sicherung der finanziellen Selbstbestimmung der Stadt höher zu bewerten als die Belange der Grundstückseigentümer“, schrieb der Bürgermeister in seiner Begründung. Zehdenick sei eine finanzschwache Kommune. Seit drei Jahren mahne die Kommunalaufsicht die Konsolidierung des Haushalts an. Daher habe auch die Kämmerin die Beschlussvorlage nicht mitunterzeichnet und rate ebenfalls zu einer Ablehnung. Bert Kronenberg fürchtet zudem, dass mit der Sondersatzung ein Präzedenzfall geschaffen wird. Es sei nicht auszuschließen, dass nunmehr auch Anlieger anderer Straßen auf Sondersatzungen drängen und dabei auf das Bebauungsgebiet Falkenthaler Chaussee/Straße des Friedens verweisen.

