Zehdenick – der Altstadtsommer wird heiß

Zehdenick

„Die Zehdenicker Altstadt hat mehr zu bieten, als so mancher vermutet. Das ist nicht nur die Meinung von Uta Kupsch, die in der Verwaltung für den Bereich Stadtmarketing zuständig ist. Der Ansicht sind auch all jene Leute, die zu den Veranstaltern und Akteuren des Zehdenicker Altstadtsommers gehören. Die zweite Auflage steht unmittelbar vor der Tür und findet am Sonnabend, den 14. August, statt.

Schon im vergangenen Jahr bei der Premiere des Altstadtsommers fand für die Kinder ein Stadtgeländespiel statt. Quelle: Uwe Halling

„Die Premiere im vergangenen Jahr ist trotz Corona gelungen“, schätzte Uta Kupsch am Dienstag bei einem Gespräch im Zehdenicker Rathaus ein. Die zweite Ausgabe, so ist sie überzeugt, werde der Vorgängerveranstaltung in nichts nachstehen. Dafür werde ein abwechslungsreiches Programm aus Sport und Spaß, Stadtgeländespiel, Regionalmarkt, Stadtführungen, Shopping, Musik, Essen und Trinken sorgen. Diese bunte Mischung soll sowohl die Einheimischen als auch die Gäste Zehdenicks in die Altstadt locken. Corona habe dazu geführt, dass viele Menschen ihre Einkäufe von heimischen Sofa aus im Internet erledigen. Diese Leute sollen mit Hilfe des Altstadtsommers feststellen, dass es sich lohnt, in die Zehdenicker Innenstadt zu kommen und dort ihre Einkäufe zu erledigen, zugleich aber auch ein wenig bei Essen und Trinken dort zu verweilen und auszuruhen. „Jeder Zehdenicker entscheidet durch sein Einkaufsverhalten mit darüber, ob die Altstadt stirbt oder nicht“, sagt Uta Kupsch immer. Und sie weiß mit diesen Worten neben der Stadtverwaltung auch viele der Händler, Gewerbetreibende und Gastronomieanbieter hinter sich.

Die Stadtwerke Zehdenick sind als Jubilar mit im Boot

Als Partner und Sponsor konnten dieses Jahr die Stadtwerke Zehdenick gewonnen werden. „Wir haben auf den Tag der offenen Tür verzichtet“, sagt Steffen Carls. Das aber nicht in erster Linie coronabedingt, sondern mit der Absicht, sich verstärkt in den Altstadtsommer einbringen zu wollen. Dafür gibt es außerdem dem Engagement für die Altstadt noch einen weiteren guten Grund – begehen doch die Stadtwerke dieses Jahr ihren 30. Geburtstag. Und wie könnte dieser Anlass zusammen mit den Zehdenickern besser begangen werden, als im Rahmen des Altstadtsommers. Die Stadtwerke kommen auch nicht mit leeren Händen. Sie bringen von 11 Uhr bis 13.30 Uhr die Eiskönigin mit auf den Kirchplatz. Außerdem besteht dort die Möglichkeit einen Hindernisparcours mit übergroßen Schuhen zu absolvieren. Diese Station ist zugleich Bestandteil des Stadtgeländespiels. Zudem bauen die Stadtwerke auf dem Kirchplatz eine Hüpfburg auf. „Das wird eine Premiere“, kündigt Steffen Carls. Die Hüpfburg sei nigelnagelneu und werde zum allerersten Mal aufgeblasen. Künftig sollen Kitas und andere Kindereinrichtungen der Stadt auch die Möglichkeit haben, diese Hüpfburg bei den Stadtwerken auszuleihen. Und schließlich, so der Geschäftsführer der Stadtwerke, werde man dafür sorgen, dass am Sonnabend vor der Berliner Straße 27 ein Bungee-Trampolin aufgebaut wird.

Klein und Groß hatten schon beim Altstadtsommer im vergangenen Jahr ihren Spaß. Quelle: Uwe Halling

Ein weiterer Höhepunkt des Altstadtsommers wird das Stadtgeländespiel, das schon bei der Veranstaltungspremiere im vergangenen Jahr großen Zuspruch gefunden und Klein und Groß sehr viel Freude bereitet hatte. Zum Stadtgeländespiel laden wieder der KiezPunkt und das Lupus-Team Zehdenick ein. Los geht es um 10 Uhr, die Laufzettel für die Mädchen und Jungen gibt es im Hort der Havelland-Grundschule (Marianne-Grunthal-Straße), am Kiez-Punkt-Stand auf dem Kirchplatz sowie im Hort der Linden-Grundschule (Dammhaststraße). Momentan so erläuterten Maria Meyer vom Lupus-Team und Katrin Domke vom Kiez-Punkt, gebe es 22 Stationen. Diese könnten von den Kindern angesteuert werden. Wer die Station absolviert hat, bekommt einen Stempel. Und wer zehn davon zusammen hat, darf sich über ein kleines Geschenk freuen, das es auf dem Kirchplatz gibt.

Regionalmarkt vor dem Rathaus

Um 10 Uhr öffnet auch der Regionalmarkt vor dem Rathaus mit Teilnehmern aus Zehdenick und den Ortsteilen der Stadt. Mit dabei sein wird dieses Mal unter anderem auch der Ziegeleipark Mildenberg und der Feuerwehrverein Zehdenick, der Kaffee und Kuchen anbietet. Neu ist auch, dass das Fest dieses Jahr vom Marktplatz aus moderiert wird.

Um 10.30 Uhr und 13 Uhr beginnen am Rathaus Stadtführungen mit dem Ratsherren Carsten Dräger und um 14 Uhr öffnet am Anglerheim der Staudengarten.

Nicht verpassen sollte man den Auftritt der Crazy Line Dancers 15.30 Uhr auf dem Marktplatz. Obwohl die Tänzer coronabedingt kaum Zeit zum Üben hatten, wollen sie dennoch auf einen Auftritt vor Publikum nicht verzichten.

Geschäfte der Innenstadt geöffnet

Die Geschäfte der Innenstadt sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Es wird darum gebeten, auf die Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu achten. So dürfen die Geschäfte nur mit Maske betreten werden. Und, so mahnen die Veranstalter: Bitte auf die Abstandsregeln achten!

Von Bert Wittke