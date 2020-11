Zehdenick hat einen neuen Stadtkämmerer

Zehdenick

Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg hat am Donnerstag, 26. November, Marco Kalmutzke die Aufgaben der Kämmerei der Stadt Zehdenick übertragen. „Es handelt sich um eine vorübergehende Aufgabenübertragung, mit der ich das Ziel einer termingerechten Aufstellung des Haushalts 2021 sicherstelle“ erklärt das Stadtoberhaupt.

Die bisherige Kämmerin Verena Rönsch, wurde von ihren Aufgaben entbunden. Das betrifft nur die Aufgaben der Kämmerei, die Leitung des Fachbereichs „Zentraler Service“ bleibt davon unberührt. Nachdem die Aufstellung des Haushalts durch längere Abwesenheiten gefährdet war, hat der Bürgermeister die Entscheidung zur Ernennung von Marco Kalmutzke zum neuen Kämmerer zum nächstmöglichen Zeitpunkt getroffen. „Ich freue mich, dass die Entscheidung im Einvernehmen mit allen Beteiligten erfolgen konnte“, sagte Bert Kronenberg und fügte hinzu: „Die scheidende Kämmerin hat die Verantwortung für die städtischen Finanzen seit 2012 getragen. Sie hat die Aufgabe mit großem Pflichtbewusstsein wahrgenommen. Die von ihr vorgelegten Jahresabschlüsse hatten bei den Prüfern des Landkreises stets Bestand. Ich bedanke mich für Ihre langjährige Arbeit als Kämmerin.“

Marco Kalmutzke ist 35 Jahre alt. Er hat 2005 bei der Stadtverwaltung eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten begonnen. 2010 hat er in Berlin ein Public Management Studium mit der Fachrichtung Kommunales Finanzmanagement begonnen und 2013 erfolgreich abgeschlossen. Bereits in den letzten Jahren hat er bei der Aufstellung des Haushaltsplans mitgewirkt, so dass ihm die Materie vertraut ist.

„Ich gehe davon aus, dass mit dieser Personalentscheidung der abgestimmte Zeitplan für die Aufstellung des städtischen Haushaltsplans eingehalten werden kann und die Stadtverordneten auf ihrer Sitzung am 28. Januar 2021 den Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 fassen können“, sagte der Bürgermeister.

Von MAZonline