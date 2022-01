Zehdenick verliert Einwohner

Zehdenick

13 508 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichneten die Stadt Zehdenick und ihre Ortsteile zum Stichtag 5. Januar 2022. Das sind 128 Personen weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Damit wurde die angestrebte Stabilisierung der Bevölkerungszahl verfehlt. Von einem Zuwachs an Einwohnern hatten im Vorfeld ohnehin nur kühne Optimisten geträumt. Es fehlt in der Kernstadt weiterhin an ausreichend Bauland für ansiedlungswillige Familien. Daran konnte auch ein Beschluss der Stadtverordneten vom vergangenen Jahr nichts ändern, wonach der Bürgermeister verpflichtet werden sollte, jährlich eine gewisse Anzahl von Bauparzellen im Stadtgebiet auszuweisen. In den Ortsteilen der Stadt zeichnete sich beizeiten die Situation ab, dass hier und da kurzfristig bestenfalls Lückenbebauungen möglich sein werden.

Die Kernstadt verliert 80 Einwohner

Die Stadt Zehdenick hat im vergangenen Jahr recht kräftig an Einwohnern eingebüßt. Wurden dort Anfang 2021 noch 9488 Leute registriert, waren es Ende des Jahres 9408 – 80 weniger. Der Geburt von 74 Kindern (38 Jungen und 36 Mädchen) stehen 181 Sterbefälle gegenüber.

An Einwohner zulegen konnten im zurückliegenden Jahr die Ortsteile Badingen mit jetzt 585 Bewohnern (+ 29), Burgwall mit 240 (+ 3), Kappe mit 128 (+ 4), Krewelin mit 290 (+ 22), Kurtschlag mit 260 (+ 14), Ribbeck mit 135 (+ 4) und Zabelsdorf mit 225 (+ 3). Die aktuellen Einwohnerzahlen der anderen Ortsteile zum Stichtag 5. Januar 2022: Bergsdorf 410 (- 1), Klein-Mutz 415 (- 11), Marienthal (- 17), Mildenberg 684 (-3), Vogelsang 69 (- 2) und Wesendorf 247 (- 4).

Die Zahlen neugeborener Mädchen und Jungen während des vergangenen Jahres in den Ortsteilen der Stadt Zehdenick verteilen sich wie folgt: Badingen: 2 (ein Junge/ein Mädchen), Bergsdorf: 3 (1/2), Burgwall: 1 (0/1), Kappe: 2 (2/0), Klein-Mutz: 5 (3/2), Krewelin: 1 (1/0), Kurtschlag:1 (0/1), Marienthal: 0, Mildenberg: 2 (0/2), Ribbeck: 1 (0/1), Vogelsang: 2 (1/1), Wesendorf: 3 (1/2) und Zabelsdorf: 4 (3/1).

Von Bert Wittke