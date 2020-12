Zehdenick

In Zehdenick kennt ihn fast jedes Kind – den Apfelmann Jürgen Sinnecker. Der ist seit Jahren in der Havelstadt und auch in anderen Gemeinden Brandenburgs unterwegs und erzählt den Menschen etwas über Äpfel in ihrer ganzen Vielfalt. Jetzt ist der bekannte Pomologe mit dem diesjährigen Oberdieck-Preis ausgezeichnet worden.

Den verleiht der Pomologen-Verein das Land Hessen, die Stadt Naumburg ( Hessen) und der Naturschutzbund ( Nabu) jährlich für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen im Obstbau. Benannt ist der Preis nach Johann Georg Conrad Oberdieck (1794 – 1880), einem der bedeutendsten deutschen Pomologen des 19. Jahrhunderts.

Anzeige

Er gibt sein Wissen voller Freude weiter

Wegen der Corona-Pandemie und des Gesundheitszustandes des Preisträgers fand die Preisverleihung in diesem Jahr im kleinsten Kreis auf Sinneckers alter Obstwiese in Zehdenick statt. Sabine Fortak vom Vorstand des Pomologen-Vereins aus Niedersachsen überbrachte dem völlig überraschten „Apfelmann“ die freudige Nachricht. Wer Jürgen Sinnecker von Apfelfesten aus Berlin und Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern kennt oder schon einmal auf seiner Homepage (www.derapfelmann.de) gestöbert hat, weiß, wie groß sein Engagement bezüglich alter Apfelsorten ist und dass der Zehdenicker sein Wissen und die Liebe zum Apfel und Konsorten gerne an Groß und Klein weitergibt.

Jürgen Sinnecker hat auch auf seiner Apfelwiese einige alte Sorten. Quelle: Andreas Röhl

Die Mitglieder des Pomologen-Vereins (Landesgruppe Brandenburg-Berlin), freuen sich über diese Auszeichnung und wünschen Jürgen Sinnecker alles Gute, vor allem Gesundheit und viel Kraft und Freude für künftige Projekte, wie sie in einem Schreiben mitteilten.

„Apfelmann“ spricht alle Aspekte des Obstanbaus an

In der Laudatio auf den Preisträger wird Jürgen Sinnecker in den höchsten Tönen für seine engagierte Arbeit gewürdigt. Er habe in besonderer Weise den Sinn des Preises, die Vielfalt der Obstsorten zu erforschen, das Wissen um sie weiterzugeben und sie damit zu erhalten, erfüllt. Jürgen Sinnecker habe sich damit in einem so hohen Maße identifiziert, dass er sich selbst als „der Apfelmann“ bezeichne und auch vielen als solcher bekannt sei.

„Besucht man seine Internetseite, fällt einem sofort auf, wie vielseitig Jürgen Sinnecker ist: alle Aspekte des Obstanbaus werden angesprochen und zwar aus der Perspektive derjenigen, die sich dafür interessieren, nicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus“, wird das Engagement des Zehdenickers vom Pomologenverein gewürdigt. „ Jürgen Sinnecker liebt das Obst und alles, was damit zusammenhängt und er kennt und vermittelt soviel Liebenswertes und interessantes, dass der Funke überspringt, Menschen für das Obst und letzten Endes für die Natur generell zu begeistern.“

Hasenkopf, Rote Schaftsnase und Rotgestreifte Gelbe Schafsnase

Jürgen Sinneckers Arbeit zeichne sich dadurch aus, dass er sich mit so viel Leidenschaft um alte Lokalsorten in Oberhavel kümmert. „Zum Beispiel ’Hasenköppe’ oder ’Schafsnasen’ kennzeichnen die außergewöhnliche Form mancher Äpfel, bezeichnen aber eine Vielfalt von Lokal- und Regionalsorten, die sonst nirgendwo beschrieben wurden.“ So sind bei Sinnecker der ’Hasenkopf’ aus Bredereiche, die „Rote Schafsnase“ und die „Rotgestreifte Gelbe Schafsnase“ aus der Uckermark zu finden. Alles Sorten, die nicht durch ihren Wohlgeschmack auffallen, aber durch ihren Charakter!

Jürgen Sinnecker habe so viel angestoßen, dass es um die Vielfalt der alten Obstsorten in Zehdenick und Umgebung gut bestellt sein wird.

Von MAZonline