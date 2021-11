Schülerinnen und Schüler der Zehdenicker Exin-Oberschule und zahlreiche Ausbildungsbetriebe der Region kommen am 16. November im Schulgebäude zusammen. Dort wollen Handwerker, Händler, Dienstleistungsanbieter und Gewerbetreibende der Region den Mädchen und Jungen Ausbildungsplätze schmackhaft machen.

Zehdenicker Exin-Oberschule geht in die Ausbildungsoffensive

