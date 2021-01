Zehdenicker Exin-Schulleiter sagt Adieu: „Jetzt den Ruhestand genießen“

Zehdenick

Ein letztes Mal wird Karl-Heinz Jünger am Freitag sein Büro in offizieller Mission betreten. Er wird sich umsehen und das wegräumen, was noch wegzuräumen ist. Es werden Hände geschüttelt beziehungsweise – ganz coronakonform – Faust an Faust gedrückt, um tschüs zu sagen. Wenn er am Nachmittag die Tür hinter sich schließt, das Gebäude und den Hof verlässt, dann war es das: Der Leiter der Exin-Oberschule Zehdenick geht in den Ruhestand.

„Ich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt der 63-Jährige und erklärt schmunzelnd: „Als Leiter trägt man immer eine gewisse Last. Es gefällt mir, dass ich sie weitergeben kann – vor allem in der jetzigen Corona-Zeit. Es ist für alle eine besondere Belastung.“ Andererseits sei er aber immer gern Lehrer gewesen, bis heute. Karl-Heinz Jünger hätte regulär bis 66 arbeiten können und auch noch darüber hinaus. „Aber ich möchte meinen Ruhestand genießen. Noch bin ich gesund.“

Anzeige

Einmal da, nie mehr weg – seit 1979 an der gleichen Schule

Nach seinem Studium an der Pädagogischen Hochschule Güstrow verschlug es Karl-Heinz Jünger 1979 nach Zehdenick – an die Polytechnische Oberschule (POS) „ Peter Lambertz“. Die Region passte ideal: Seine Frau kam aus Gransee. Er brachte das Kunststück fertig, sein gesamtes Berufsleben an ein und derselben Schule tätig gewesen zu sein, übrigens mit zwei weiteren Kollegen. Auch wenn die Schulform wechselte (von der POS zur Gesamtschule und zur Oberschule) und ebenfalls zweimal der Standort (Kirchplatz, Marianne-Grunthal-Straße, jetzt Wesendorfer Weg) – Karl-Heinz Jünger blieb. Wo manch einer alle paar Jahre eine Abwechslung braucht, sagt der scheidende Schulleiter: „Ich bin nicht so einer.“

Nach 41,5 Berufsjahren ist jetzt Schluss. Quelle: Stefan Blumberg

Der gebürtige Mecklenburger prägte die Zehdenicker Schullandschaft in den vergangenen vier Jahrzehnten wie wohl kaum ein Zweiter. 41,5 Jahre war er in Sachen Bildung in der Havelstadt unterwegs; als Lehrer, als SPD-Politiker, als stellvertretender Schulleiter und als Schulleiter. „Ich konnte einiges mitgestalten, sicherlich auch besonders durch diese Funktionen“, sagt er. „Aber es ist immer ein längerer Prozess, an dem viele Leute mitwirken.“ Als Vorsitzender des Bildungsausschusses nahm er direkten Einfluss auf die Gestaltung der Bildungslandschaft.

Seit der Wende vieles mit angeschoben

Er hatte als Leiter der Arbeitsgruppe „Ganztag“ eine Aktie an der Umsetzung jener Konzeption (1992), arbeitete am Konzept der gemeinsamen gymnasialen Oberstufe mit dem Oberstufenzentrum mit (1994), begleitete die Zusammenführung der Gesamtschulen Zehdenick und Mildenberg (1999), wirkte bei der Umsetzung des „Praxislernens“ an der Exin-Oberschule mit (2006) und brachte das „Kompassprojekt“ (Förderung sowie Vermeidung von Schulabbrüchen) mit auf den Weg.

Das war alles schon vor der Wahl zum Schulleiter der Exin-Oberschule im Jahre 2009. „Damit war das Schulprofil auf die Beine gestellt. Wir brauchten es nur noch zu schärfen und weiterzuentwickeln“, so Karl-Heinz Jünger, der damals Ralf Neuguth abgelöst hatte. Ganztag, soziales Lernen, Integration und Arbeitswelt – das sind die pädagogischen Grundsätze, nach denen die Oberschule handelt.

Wichtige Aufgabe eines Lehrers: Lernbereitschaft der Kinder herauskitzeln

Ganz vornweg marschierte in den vergangenen zwölf Jahren der Mathematik- und Physiklehrer Karl-Heinz Jünger, der mit seinen Kollegen ein Duz-Verhältnis pflegte und eher der demokratische Chef war. Er war immer gern Lehrer, „auch wenn sich das Berufsbild stark verändert hat“. Die Lehrer hätten in den vergangenen Jahren viel mehr Erziehungsaufgaben übernehmen müssen, da auch die Schüler in ihrem Wesen eine Entwicklung gemacht hätten. „Schüler repräsentieren immer den Querschnitt der Gesellschaft.“ Das heiße mehr Aufwand für die Lehrer, „an ihnen liegt es, die Lernbereitschaft der Kinder herauszukitzeln – das kostet Kraft“.

Die große Abschiedsparty wird es aus Corona-Gründen nicht geben. So gleitet Karl-Heinz Jünger ganz sanft in den Ruhestand und kann sich nun den Dingen intensiver widmen, die er auch so schon immer sehr gern nebenher gemacht hat. Das sind das Malen und Fotografieren. Auch das handwerkliche Arbeiten liegt ihm, insbesondere mit Holz. Auf seiner Liste steht, dass er ein Weihnachtsdorf aus Holz bauen möchte. Stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Zehdenick ist er nach wie vor (nach der Wende war er 15 Jahre Vorsitzender). Das Grundstück bietet zudem ein großes Betätigungsfeld. Seine Frau befindet sich schon im Ruhestand.

„Ich werde das Schulleben natürlich weiter verfolgen. Wenn es Fragen vom vorerst amtierenden Schulleiter Reiner Jutzinski geben sollte, beantworte ich die gern. Ich weiß, dass die Schule bei ihm in guten Händen ist.“ Das offizielle Bewerbungsverfahren für die Stelle des Schulleiters läuft noch.

Von Stefan Blumberg