Die Polizei wurde in der letzten Nacht zu einer Ruhestörung in Zehdenick gerufen. Die Wohnungsinhaberin reagierte nicht auf die Polizeibeamten, so dass die Kameraden der Feuerwehr die Wohnung öffnen mussten. Die alkoholisierte Frau leistete erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese.