Zehdenicker Grundschüler sammeln Brillen

Zehdenick

Schülerinnen und Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums stellten im September das Projekt von „Brillen ohne Grenzen“ an der Linden-Grundschule und der Havelland-Grundschule Zehdenick vor. Die Mädchen und Jungen der Linden-Grundschule und der Havelland-Grundschule erfuhren dabei, dass ein gutes und selbstbestimmtes Leben ohne ausreichende Sehkraft nur sehr schwer möglich ist. Leider können sich viele Menschen in der Welt keine Sehhilfen leisten. Die Zehdenicker Grundschüler interessieren sich sehr für die Aktion und waren sofort bereit, Brillen zu sammeln, um Menschen damit helfen zu können. Gesammelt werden alle Arten von Sehhilfen – günstige Brillen, Markenbrillen, alte Brillen, neuere Brillen, Kinderbrillen, Seniorenbrillen, Sonnenbrillen mit und ohne Stärke, Sportbrillen und auch defekte Brillen. Die gesammelten Stücke werden an „Brillen ohne Grenzen“ übergeben. Diese Organisation reinigt, repariert und katalogisiert die gespendeten Altbrillen und sorgt für einen effizienten Transport der Altbrillen zu den Menschen, die sie dringend brauchen.

Freude in der Havelland-Grundschule über ansehnlich Brillensammlung. Quelle: privat

In vielen Klassenräumen der beiden Zehdenicker Grundschulen hängen inzwischen Plakate, die auf die Sammlung von Brillen hinweisen und die von Schülern des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums angefertigt wurden. Diese Plakate spornen die Schüler immer wieder an, sich an der Aktion zu beteiligen. Schnell wurden die ersten Altbrillen abgegeben. Auch nach Abschluss der Sammlung Ende Oktober werden weitere Brillen angenommen und weitergeleitet.

Von MAZonline