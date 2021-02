Neuruppin

Ramin R. war wütend, nichts anderes, sagte Staatsanwalt Torsten Sauermann. Wütend darüber, dass er bei einem Streit mit einem Mitbewohner im Asylbewerberheim in Zehdenick unterlegen war. Deshalb nahm er ein Messer – und stach zu.

Totschlag und nicht Notwehr

Dass es sich genauso am 5. Mai vergangenen Jahres abgespielt hat, davon war Staatsanwalt Torsten Sauermann fest überzeugt. Für ihn kam deshalb nur eine Strafe wegen Totschlags im minder schweren Fall in Betracht.

Er beantragte für den gebürtigen Afghanen eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Auch die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin unter Vorsitz von Udo Lechtermann wertete den Fall so:

Sie entschied auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Wie der Staatsanwalt gingen die Richter von einem minder schweren Fall des Totschlags aus, bei dem der Strafrahmen bei einem bis zu zehn Jahren liegt.

Zur Tat aus Wut hingerissen

Diese Vorschrift ist anzuwenden, wenn der Täter ohne eigene Schuld durch eine Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem späteren Opfer zum Zorn gereizt und so zur Tat hingerissen worden ist. Wie im vorliegenden Fall: Für Staatsanwalt Sauermann ein „Paradebeispiel“ für diesen Paragrafen.

Der 30-jährige Angeklagte hatte von Notwehr gesprochen. Angefangen hatte alles mit einem Streit in der Gemeinschaftsküche. Wie es dazu kam? „Da müssen wir dem Angeklagten glauben“, so Sauermann.

Demnach hatte Ramin R. seinen Mitbewohner gerügt, weil dieser, wie so oft, sein dreckiges Geschirr hatte stehen lassen. Diese Auseinandersetzung eskalierte. Das spätere Opfer schlug mit einem Rohr zu und verletzte den Angeklagten. Der lief in sein Zimmer, nahm ein Messer und tötete den Widersacher mit einem wuchtigen Stich.

Keine Hinweise auf Notwehrlage

Das Gericht ging davon aus, dass der Getötete ein „durchaus gewaltbereiter Mensch“ war. Aber die mehr als aufwendige Beweisaufnahme habe keine objektiven Hinweise darauf ergeben, dass die Situation so war wie vom Angeklagten geschildert.

Nämlich so, dass dieser unter einem Hagel von Schlägen, fast blind durch eine blutende Verletzung , sozusagen zusammengebrochen sei, sich in die Enge getrieben fühlte und dann mit dem Messer eine ungezielte Abwehrbewegung gemacht habe.

Dagegen sprach aus Sicht des Gerichts der mit Wucht ausgeführte Stich, der wohl auch gezielt das Herz traf. Wer so etwas macht, nimmt auch in Kauf, dass der andere stirbt, so das Gericht.

Für den Staatsanwalt sprach auch das Verhalten des Angeklagten nach der Tat für einen Totschlag. Ramin R. ging in sein Zimmer, packte die wichtigsten Dinge für die Flucht zusammen und verließ das Gebäude. Draußen warf er das Messer weg. Damit sah der Staatsanwalt die vom Angeklagten behauptete Notwehrlage als widerlegt an.

Zu seinen Gunsten wurde gewertet, dass er, der seit fünf Jahren in Deutschland lebt, nicht vorbestraft ist. Außerdem sitzt er seit der Tat in Untersuchungshaft. Im Gefängnis wird er auch weiterhin bleiben. Das Gericht hielt den Haftbefehl aufrecht.

Von Dagmar Simons