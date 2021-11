Zehdenicker Tourist-Info stark gefragt – vor Ort und im Internet

Zehdenick

6500 Gäste haben im vergangenen Jahr die Tourist-Information im Rathaus Zehdenick aufgesucht. Diese Zahl stammt aus der Jahreshauptversammlung des Fremdenverkehrsvereins Zehdenick e. V., die am Dienstagabend in den Räumlichkeiten der Klienitz Wasserfreizeit GmbH in der Zehdenicker Schleusenstraße stattfand. 6500 Besucher, so hieß es während der Rechenschaftslegung, seien weniger als im Jahr zuvor. Man dürfe aber nicht vergessen, dass die Tourist-Information, die vom Fremdenverkehrsverein unterhalten wird, lange coronabedingt geschlossen war. So betrachtet, sei die Besucherzahl wiederum sehr gut. Und als die Einrichtung wieder öffnen durfte, „ist sie von Besucherinnen und Besuchern der Havelstadt regelrecht überflutet worden“, bestätigen Elisabeth Kluge und Grit Kutsch, die in der Tourist-Information arbeiten.

Rund 70 000 Aufrufe im Netz

Zudem hätten rund 70 000 Leute die Webseite der Tourist-Info aufgerufen. Eine Webseite, die sich unter anderem durch ihre große Aktualität auszeichne. Darüber hinaus hat die Tourist-Information im vergangenen Jahr erneut das „Service-Q“ erhalten – ein Qualitätssiegel, das drei Jahre gültig ist, aber jährlich durch das Abarbeiten von Anregungen und Verbesserungsvorschlägen zu aktualisieren ist. Und auch eine unangekündigte Qualitäts-Visite haben Elisabeth Kluge und Grit Kutsch 2020 gemeistert und dabei hervorragende 93,5 von 100 möglichen Punkten erhalten.

Elisabeth Kluge (l.) und Grit Kutsch, managen die Tourist-Info im Rathaus Zehdenick. Quelle: Bert Wittke

Zurzeit zählt der Fremdenverkehrsverein Zehdenick e. V. 47 Mitglieder. Zuletzt stießen der Freihafen Mildenberg, Jeans-Line und das Team vom Alten Fischereihaus zu dem Verein. Weitere Mitglieder sind jederzeit willkommen. Ausgeschieden aus dem Fremdenverkehrsverein der Havelstadt ist Bert Kronenberg. Zehdenicks Ex-Bürgermeister war zweiter Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins, hatte aber nach seinem Rückzug vom Bürgermeisterposten per E-Mail seinen Austritt aus dem Verein erklärt.

Uta Kupsch für Bert Kronenberg

Für ihn wurde am Dienstag Uta Kupsch von der Zehdenicker Stadtverwaltung einstimmig zur neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Uta Kupsch selbst konnte aus Krankheitsgründen nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen, hatte aber vorher ihr Einverständnis für die Übernahme dieses Postens erklärt. Ohnehin, so Gabriele Haubner, die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Zehdenick, stünden im kommenden Jahr wieder Vorstandswahlen ins Haus.

Der Umzug der Zehdenicker Tourist-Info in ein um- und ausgebautes Gebäude in der Berliner Straße 27 wird wohl noch das eine oder andere Jahr in Anspruch nehmen. Offensichtlich beurteilen der Bauausschuss und der Hauptausschuss die Qualität der Unterlagen des Planungsbüros recht unterschiedlich. Quelle: Björn Bethe

Was den angestrebten Umzug der Tourist-Information betrifft, das ergaben Informationen während der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend, gibt es noch keine verbindlichen terminlichen Aussagen. Fest steht, dass die Tourist-Info von den viel zu kleinen Räumlichkeiten im Rathaus in die kommunale Immobilie in der Berliner Straße 27 umziehen wird. Die dazu notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden jedoch offensichtlich noch eine Weile auf sich warten lassen. Wie Vereinsmitglied Dirk Wendland, zurzeit amtierender Bürgermeister der Stadt Zehdenick, sagte, würden bezüglich dieses Projektes im kommenden Jahr sicherlich noch keine Steine bewegt.

Bauausschuss berät das Projekt noch einmal am 15. Dezember

Immerhin hat nach einer entsprechenden Ausschreibung ein Büro Planungsunterlagen für das Projekt vorgelegt. Diese passierten zwar den Bauausschuss, fanden dann aber im Hauptausschuss nicht vollumfänglich Zustimmung, weshalb die Unterlagen noch einmal in den Bauausschuss zurückverwiesen wurden. In der vergangenen Woche habe es nunmehr eine intensive Diskussion dieses Projektes mit dem Planungsbüros gegeben und am 15. Dezember, wenn der Bauausschuss das nächste Mal zusammentritt, werde eine überarbeitete Variante auf dem Tisch liegen. Realistisch erscheine, so Dirk Wendland, dass die Umsetzung des Vorhabens 2023/2024 erfolgen wird.

Von Bert Wittke