Tourist-Info verabschiedet sich aus dem Rathaus

Zehdenick

Die Tourismusinformation der Stadt Zehdenick wird umziehen. Nicht heute und auch nicht morgen. Aber sie wird mit Blick auf die Zukunft ein neues Domizil erhalten. Darauf haben sich die Stadtverordneten Zehdenicks in ihrer Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich geeinigt. 14 Abgeordnete stimmten für einen Antrag der CDU-Fraktion, das Gebäude in der Berliner Straße 27 derart umnutzen zu wollen, dass dort die Tourismusinformation eine neue Heimstätte findet.

Kaum Spielraum im denkmalgeschützten Rathaus

Gegenwärtig ist sie in ziemlich beengten Räumlichkeiten des Rathauses am Marktplatz untergebracht und hat dort keine Möglichkeiten, nach außen hin werbewirksam in Erscheinung zu treten. Da es sich bei dem Rathaus um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, sind die Möglichkeiten von baulicher Veränderung – falls solche überhaupt genehmigungsfähig sind – ausgesprochen beschränkt.

Die Tourist-Info im Zehdenicker Rathaus ist sehr beengt und hat keine Möglichkeit, sich räumlich auszuweiten oder nach außen hin darzustellen. Quelle: Bert Wittke

Das macht es zum Beispiel gegenwärtig auch für behinderte Menschen unmöglich, ohne fremde Hilfe in das Rathaus zu gelangen. Für das Rathaus als Standort spricht, auch das wurde auch in der vorherigen Diskussion noch einmal deutlich, die zentrale Lage im Stadtzentrum und am Marktplatz mit seinem Ensemble an historisch bedeutsamen und baulich schönen Gebäuden. Zudem, so hieß es, würden die Räume der Tourismusinformation im Rathaus mietfrei zur Verfügung stehen.

Ein Schandfleck verschwindet

Die Befürworter eines Umzuges der Tourismusinformation appellierten an die Stadtverordneten, sich nicht dem Vorhaben zu verschließen, endlich mal etwas in der Stadt zu entwickeln und zu bewegen. Es sei doch nicht von der Hand zu weisen, dass mit dem Umzug in die Berliner Straße 27 endlich ein Schandfleck aus der Stadt verschwinde und dieser Bereich der Innenstadt aufgewertet werde. Schließlich sei mit dem Vorhaben verbunden, dass Gebäude an der Berliner Straße 27 zu sanieren und die dort vorhandenen Freiflächen zu gestalten. Zudem seien dort große Schaufenster vorhanden, die eine weithin sichtbare und niveauvolle Außendarstellung der Stadt und ihrer touristischen Angebote ermöglichen würden.

Bedenken zum Zustand der Berliner Straße 27

Was das zu sanierende Gebäude in der Berliner Straße betrifft, gab es am Donnerstagabend aber auch warnende Worte. Das Haus sei 65 Jahre alt und die Fassade an einigen Stellen gerissen, hieß es. Zudem sei der Sockel vom Regenwasser durchnässt. Die Heizung sei schon mal eingefroren gewesen und die Elektroanlage ein ziemliches Flickwerk. Und auch das Dach müsse komplett erneuert werden. Das einzige, was funktioniere, seien die großen Schaufenster.

Noch kein Finanzierungskonzept gesehen

Aufgrund dieser Einschätzung entspann sich eine Diskussion um die Kosten für die beabsichtigte Sanierung. Die SPD-Fraktion merkte an, dass sie bislang noch nichts darüber gehört habe, wie das ganze finanziert werden soll. Es gebe weder ein Konzept, was die Arbeiten am und im Gebäude beziehungsweise an den Außenanlagen betreffe, noch gebe es Erläuterungen, wie mit dem Betriebskosten verfahren werden soll. Offen sei zudem bislang auch, was aus den Räumen im Rathaus wird, wenn die Touristeninformation dort ausgezogen ist.

Bürgermeister: Fördermittel sind beantragt

Bert Kronenberg informierte die Stadtverordneten darüber, dass ein Leader-Antrag auf Fördermittel gestellt wurde. Wie der Bürgermeister sagte, habe sich die Stadt immer zum Tourismus bekannt und eine Umsetzung dieses Vorhabens entspreche auch voll und ganz dem, was in der Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung besprochen worden sei. „Ich möchte zwar zu dem Grundstück Berliner Straße 27 nicht Schandfleck sagen“, meinte der Verwaltungschef, „sondern eher von einer städtebaulich unbefriedigenden Situation sprechen“, aber wir haben jetzt tatsächlich die Chance, dies zu beseitigen.“ Die Antragsumme im Fördermittelantrag soll sich auf rund 280 000 Euro belaufen.

Von Bert Wittke