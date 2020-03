Muss das Waldbad auf Tauchstation gehen?

Zehdenick

In Zehdenick unter Aufsicht baden zu gehen, könnte dieses Jahr womöglich schwierig werden. Wie Dirk Wendland in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag sagte, sei der Betrieb des Waldbades zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Nach Auskunft des stellvertretenden Bürgermeisters habe der Waldbadverein Anfang des Jahres signalisiert, sich auflösen zu wollen. Vorausgegangen sei die Tatsache, dass der Vereinschef sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Ohne den Verein fehlen unter anderem die Rettungsschwimmer, die den Badebetrieb am Waldsee in den vergangenen Jahren beaufsichtigt haben und es möglich gemacht haben, dass beim Waldbad von einer offiziellen Badestelle der Stadt die Rede sein konnte.

So könnte es unter Umständen auch in der kommenden Saison im Waldbad aussehen – alles menschenleer. Quelle: Björn Bethe

Sitzen Badegäste, die sich im Waldbad erfrischen und vergnügen wollen, damit diesen Sommer auf dem Trockenen? „Die Situation ist nicht einfach“, sagt Dirk Wendland. Man müsse jetzt erstmal die Suche nach Rettungsschwimmern aufnehmen, die die Badeaufsicht ausüben. Dazu werde es im nächsten Amtsblatt einen entsprechenden Aufruf geben. Leicht werde die Suche sicher nicht, denn der Markt dafür sei schwierig, zumal es sich um einen Saisonbetrieb handelt. Was die Grundreinigung der Anlage betreffe, die bislang der Waldbadverein übernommen hatte, sei der Einsatz Dritter, also eines Dienstleistungsunternehmens denkbar.

Rettungsschwimmer dringend gesucht

Wer bei der Suche nach Rettungsschwimmern womöglich helfen kann, wird gebeten, sich in der Stadtverwaltung bei Dirk Wendland, Telefon 03307/4684117, oder unter d.wendland@zehdenick.de zu melden. Der stellvertretende Bürgermeister kündigte an, dass am 17. beziehungsweise 18. März im Bildungs- sowie im Bauausschuss weiter über das Thema beraten werde. Fakt ist, dass eine Schließung des Waldbades den Bemühungen der Stadt um eine Förderung des Tourismus beziehungsweise die Entwicklung zu einer familienfreundlichen Stadt mehr als abträglich wäre.

Rückbau von Anlagen ist keine Option

Eine Überlegung, das Waldbad gewissermaßen als freie Badestelle zu widmen, muss wohl verworfen werden. Dies sei aufgrund des Vorhandenseins von Anlagen wie Stegen, Toiletten oder der Badeplattform, nicht darstellbar. Und deshalb dieses Analgen zurückzubauen, sei eher eine Verschwendung von Investitionsgeldern, als eine Lösung für das Problem.

Die Stadt Zehdenick bezuschusst den Betrieb des Waldbades laut Haushaltsplan jährlich mit 20 000 Euro. In der Vergangenheit wurden seitens der Stadt auch einige Investitionen getätigt. So wurden zum Beispiel die Stege erneuert und nach dem Rückbau des Sprungturms eine Badeplattform errichtet.

Von Bert Wittke