Während der Ferienzeit hat der Vandalismus in der Havelstatdt zugenommen, kritisiert Bürgermeister Bert Kronenberg. Dies gelte vor allem für den Bereich des Havelweges und des Sportplatzes.

Zehdenicks Bürgermeister verurteilt zunehmenden Vandalismus in der Stadt

