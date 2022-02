Zehdenicks Stadtverordnete hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung

Zehdenick

11 480 Zehdenickerinnen und Zehdenicker ab einem Alter von 16 Jahren sind an diesem Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. fUm den Posten bewerben sich Lucas Halle (SPD) und der parteilose Marco Dülgerow. Die 21 Wahllokale, acht davon in der Kernstadt und 13 in den Ortsteilen, sind in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jede wahlberechtigte Person hat bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters eine Stimme.

Wunsch nach Bürgermeister, der von der Bevölkerung gewählt ist

Während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend im Speisesaal der Linden-Grundschule, fehlte es nicht an Aufrufen, sich an der Wahl zu beteiligen. „Wir haben immer mit einer geringen Wahlbeteiligung zu tun gehabt“, sagte Hartmut Leib (SPD). Er hoffe, dass dies diesmal anders sein werde. Schließlich gehe es um das Stadtoberhaupt von Zehdenick und eine Kommunalpolitik, die die Stadt auf allen Ebenen möglichst schnell voranbringe. Andere Stadtverordnete machten darauf aufmerksam, dass sich die Übergroße Mehrheit der Zehdenickerinnen und Zehdenicker einen von der Bevölkerung gewählten Bürgermeister wünsche.

Der Sieger braucht mindestens 1722 Stimmen

Dazu müssten sie aber natürlich am Sonntag in möglichst großer Zahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Andernfalls drohe womöglich eine Ausschreibung des Bürgermeisterpostens mit Bewerbern, die niemand richtig kenne oder einschätzen könne. Überdies könnten mit einer guten Wahlbeteiligung am Sonntag viel Aufwand und Kosten gespart werden, weil dann eine Stichwahl am 6. März unnötig werde. Dazu sei es erforderlich, dass am Sonntag ausreichend Bürgerinnen und Bürger der Stadt an die Wahlurnen treten, denn die Wahl kann nur gewonnen werden, wenn die Stimmenzahl des Kandidaten mit den meisten Stimmen mindest 15 Prozent aller Wahlberechtigten ausmacht (Quorum). Nach Schließung der Wählerverzeichnisse am Freitag betrug dieses Quorum 1722 Stimmen.

Viele Ausfälle in den Wahlvorständen

Zehdenicks Wahlleiterin Bianca Bewersdorf ist dieser Tage nicht um ihren Job zu beneiden. Fast täglich haben sie in der Vergangenheit Absagen von Wahlhelfern erreicht , die sich mit der Omikron-Variante des Corona-Virus angesteckt haben oder die unter Quarantäne stehen. Diese Situation könne sich womöglich bis zum Wahltag noch verschärfen. Aus diesem Grund bat der amtierende Bürgermeister Dirk Wendland am Donnerstagabend die Stadtverordneten darum, dass jeder noch einmal mit Leuten reden möge, sich im Falle weiterer Ausfälle als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen und bereitzuhalten. Vor Öffnung der Wahllokale am Sonntag müssen sich alle Wahlhelfer noch einmal selbst auf das Corona-Virus testen. Die Selbsttests werden von der Stadtverwaltung bereitgestellt.

138 Wahlhelfer im Einsatz

Insgesamt sind am Sonntag 138 Wahlhelfer im Einsatz. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind alle Wahlvorstände mit jeweils sechs Personen besetzt“, sagte Bianca Bewersdorf am Freitagmittag. Zur Not sei ein Wahlvorstand auch mit fünf Personen noch arbeitsfähig. Aufgrund einer sich abzeichnenden hohen Briefwahlbeteiligung werden zwei Briefwahlvorstände gebildet, die am Sonntag sowohl in der Stadtverwaltung als auch im Rathaus zusammenkommen. Bis Freitagmittag waren insgesamt 1029 Briefwahlunterlagen angefordert worden.Bei der Stimmabgabe in einem der Wahllokale gelten keine 3G oder 2G-Regeln. Pflicht ist es dagegen, im Wahllokal einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ganz gleich, ob es sich dabei um eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske handelt. Wie es hieß, würden alle Wahllokale mit Desinfektionsmitteln und Einmalhandschuhen ausgerüstet.

Wahlausschuss tagt am 15. Februar

Das Wahlergebnis vom Sonntagabend muss, um gültig zu sein, vom Wahlausschuss festgestellt werden. Dazu kommen die Mitglieder des Wahlausschusses am kommenden Dienstag, 15. Februar, um 18 Uhr im Rathaussaal zusammen. Dort werden im Fall der Notwendigkeit einer Stichwahl auch die Bewerber dafür festgestellt.

Stichwahl auch mit nur einem Kandidaten

Sollte tatsächlich eine Stichwahl notwendig werden, was sich niemand wünscht, könnte einer der Bewerber für das Bürgermeisteramt noch von seiner Bewerbung zurücktreten. Eine Stichwahl müsste aber auch dann durchgeführt werden, wobei nur noch der Name des verbliebenen Kandidaten auf dem Wahlzettel erscheinen würde. Die Wählerinnen und Wähler müssten dann jeweils mit Ja oder Nein stimmen.

Von Bert Wittke