Die Stadtwerke Zehdenick haben am Donnerstag, 9. Dezember, ein Angebot für Regio-Card-Käufer unterbreitet. Wer schnellentschlossen eine Card in der Bibliothek in Zehdenick erwirbt, und diese mit mindestens 100 Euro auflädt, bekommt von den Stadtwerken zehn Euro zusätzlich.