Kurtschlag

In Kurtschlag und den umliegenden Dörfern erinnern sie sich noch gut, wie es war, als die sowjetischen Soldaten in Groß Dölln stationiert waren. Hunderte Männer taten auf dem Militärflugplatz ihren Dienst. Immer wieder kam es zu Begegnungen zwischen Bevölkerung und Soldaten. Doch wirkliche persönliche Kontakte gab es nicht, das war die Maxime der sowjetischen Führung. Wie war es also, mit den Truppen zu leben? Wie gestaltete sich die Beziehung der Bewohner zu den sowjetischen und später russischen Soldaten?

Der ehemalige sowjetische Militärflughafen Groß Dölln bei Zehdenick. Noch heute sind die gigantischen Ausmaße gut zu erkennen. Bis zum Wald am Horizont reicht die Landebahn. Quelle: Annika Jensen

Dieser Frage ist der Politologe im Ruhestand, Manfred Lentz (69), nachgegangen. Lentz lebt selbst in Kurtschlag und in Berlin. In seiner Zeit als Politikwissenschaftler beschäftigte er sich in West-Berlin mit dem politischen System der DDR. „Es lag für mich also nahe, über die stationierten Truppen der Sowjetunion hier vor Ort zu berichten“, sagt er über seine Idee.

Doch es stand schnell fest, dass er dieses große Vorhaben nicht alleine angehen wollte. Er fand mit der ehemaligen Lehrerin Birgit Halle (61) eine Anwohnerin aus Kappe, die die Erinnerungen der Bewohner dokumentieren wollte. Die beiden hatten schon einmal erfolgreich zusammengearbeitet. Und auch der Künstler Siegfried Haase aus Groß Dölln war sofort bereit, einzusteigen. Rund 50 Zeitzeugen-Gespräche haben die drei geführt. Die meisten der Befragten kamen aus Groß Dölln und Kurtschlag. Die drei entschieden sich bewusst, nur die Perspektive der Einheimischen abzubilden und deshalb auf eine Befragung ehemaliger russischer Soldaten zu verzichten.

Neben der Landbahn wächst heute eine reiche Heidelandschaft, die im Herbst prächtig blüht. Quelle: Annika Jensen

Fast alle der Befragten waren sofort bereit, ihre Erinnerungen zu teilen. „Das Hauptergebnis ist, dass alle durchgängig sagten, sie hätten gut mit den Russen zusammengelebt“, sagt Manfred Lentz. „Man hat sich nicht geliebt, aber man ist gut miteinander ausgekommen.“

Dabei waren die Kontakte unterschiedlich intensiv. So berichteten viele Befragten davon, dass sie Schwarzmarktgeschäfte mit den Soldaten trieben. Die hätten Uhren, Kohle und Benzin aus den Lagern gestohlen und an die Bewohner verkauft.

Ein anderer Kontakt bestand zwischen russischen Jugendlichen, auch die der stationierten Offiziere, und den einheimischen Jugendlichen. Das waren institutionalisierte Kontakte, erzählt Birgit Halle. „Organisiert von der ’Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft’. Aber auch die Treffen waren begrenzt. Man sollte eher Brieffreundschaften pflegen“, erinnert sich Halle, die da auch über ihre eigenen Erfahrungen erzählt.

Erste Bedenken zerstreuten sich schnell

Eine andere Art des Kontaktes entstand durch die Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner. Bei Truppenbewegungen wurden einfache Soldaten an die Straßenecken gestellt. „Und dann wurde sich gar nicht um sie gekümmert“, sagt Manfred Lenz. „Ob die was zu trinken oder zu essen hatten, hat die Vorgesetzten nicht interessiert. Im Winter hätten die da erfrieren können. Die Leute aus dem Dorf haben sich um sie gekümmert. Sie gaben ihn zu essen und zu trinken.“

Birgit Halle hatte am Anfang des Projektes Bedenken, wie die Menschen reagieren würden, wenn man sie bitten würde, ihre Erinnerungen zu teilen. „Es lief aber positiv“, sagt Halle. „Die Leute möchten, dass es festgehalten wird. Sie möchten, dass da was weitergegeben wird. Es ist ja unsere Geschichte.“

Die ehemalige Hangar-Gebäude werden heute anderweitig genutzt. Etwa für Firmen Events auf der Auto-Teststrecke, die dort eingerichtet wurde. Quelle: Annika Jensen

Manfred Lentz hat die Ergebnisse der Befragung aufgeschrieben. Nachdem ein Kapitel fertig formuliert war, setzten sich die drei und Lentz’ Ehefrau, Karin, an einen Tisch und diskutierten ausgiebig, über Inhalt und Stil. Außerdem zogen sie Fachliteratur hinzu, um die persönlichen Erzählungen in den Kontext der politischen Geschichte einzuflechten.

In der Zusammenarbeit der drei Rechercheure habe es einen wichtigen Aspekt gegeben, warum sie so gut funktioniert habe und sich das Ergebnis sehr sehen lassen könne, so Manfred Lentz: „Ich bin Wessi, aber die anderen beiden sind Ossis. Also, die haben natürlich die Erfahrung gehabt, die ich nicht hatte. Ich habe dafür meine Kenntnisse als Politologe eingebracht.“

Das Ergebnis soll auch als Buch erscheinen

Ihr Thema, die Beziehung der Dorfbewohner zu den sowjetischen Soldaten, war beinahe fünfzig Jahre lang ein zentrales Thema für die Anwohner. Die Soldaten waren ja immer da und immer zu sehen gewesen. Das gigantische Gelände hinter Groß Dölln sei der größte sowjetische Militärflugplatz außerhalb der Sowjetunion gewesen, sagt Manfred Lentz. Und es sei eines der größten Fluggelände Europas, noch heute. Die Landebahn war vier Kilometer lang. Noch immer sind die Ausmaße beeindruckend und sehr gut zu erkennen, denn es wurden zahllose Bäume gerodet, die bisher nicht nachgewachsen sind. Stattdessen hat sich zu weiten Teilen eine reichhaltige Heidelandschaft gebildet, die im Herbst prächtig blüht. Was das einstige nicht zugängliche Gelände heute allerdings viel mehr prägt, ist die schier unendliche Zahl an Sonnenkollektoren, die das Technologie-Unternehmen Siemens dort aufstellen ließ.

Das Ergebnis von Lentz’, Halles und Haases Arbeit trägt den Titel „Die Russen als Nachbarn. Vom Leben in den Dörfern beim Flugplatz Groß Dölln 1945-1994“. Manfred Lentz hat es auf die Internetseite von Kurtschlag gestellt, kurtschlag.de. Die drei planen auch, es als Buch zu veröffentlichen. Dafür sucht das Team derzeit einen Verlag.

Von Annika Jensen