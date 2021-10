Zwei Großbrände binnen einer Woche: Polizei ermittelt in Zehdenick

Zehdenick

Nach den beiden verheerenden Großbränden in Zehdenick am 13. Und 20. Oktober ermittelt die Kriminalpolizei weiterhin zu den möglichen Brandursachen. Am Abend des 13. Oktober wurden die Brandschützer aus Zehdenick zur Marina gerufen worden. Dort stand gegen 19.55 Uhr ein Farbenlager in Flammen. „Dort war am Mittwoch noch einmal die Kriminalpolizei vor Ort“, erklärte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, auf MAZ-Nachfrage.

Lesen Sie auch Am Tag nach dem Großbrand in Zehdenick – riesiger Schaden auf Marina-Gelände

Noch keine Hinweise zur Brandursache

Dabei sei auch die so genannte Tatortgruppe des Landeskriminalamtes zum Einsatz gekommen. „Sie sind vor allem auf Brandereignisse spezialisiert.“ Aber auch die zentrale Kriminaltechnik der Polizei habe sich noch einmal ganz genau am Brandort umgesehen.

Am 13. Oktober stand ein Farbenlager auf dem Gelände der Marina in Flammen. Quelle: Feuerwehr Zehdenick

„Nach bisherigen Erkenntnissen können noch keine Aussagen darüber getroffen werden, warum das Feuer in dem Farbenlager ausgebrochen ist.“ Auch stehe noch nicht fest, ob möglicher Weise ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht kommt.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Genau eine Woche später, am 20. Oktober, wurde erneut Großalarm für die Zehdenicker Feuerwehrleute ausgelöst. Dort war am Mittwochnachmittag eine abseits stehende Lagerhalle in der Straße Saatzuchtgut in Flammen aufgegangen. Die damit einhergehende Rauchentwicklung war so stark, dass die Anwohner gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Auch dort waren Kriminaltechniker vor Ort, um den Brandort zu untersuchen“, berichtet Dörte Röhrs weiter.

Lesen Sie auch Brand in Zehdenicker Lagerhalle in der Straße Saatzuchtgut

Doch auch in diesem Falle könne man sich noch nicht auf eine Brandursache festlegen. „Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.“ Ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen den Bränden, ähnlich wie bei der Brandserie in Hennigsdorf gibt, konnte die Pressesprecherin weder bestätigen noch ausschließen.

Von Stefanie Fechner