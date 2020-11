Zehdenicker Kita „Sonnenschein“: Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet

Zehdenick

Die Stadt Zehdenick ist Träger der Kindertagesstätte „Sonnenschein“, Liebenwalder Ausbau 22. Dort ist eine Erzieherin der Kinderkrippe, wie Bürgermeister Bert Kronenberg am Freitagnachmittag informierte, positiv auf Covid-19 getestet worden.

In Wahrnehmung ihrer Verantwortung als Träger der Einrichtung schließt die Stadt Zehdenick alle Gruppen im Krippenbereich der Kita „Sonnenschein“ für den Zeitraum ab Montag, 9. November, bis zunächst Freitag, 13. November. Die Eltern wurden am Freitag über diese Maßnahme informiert. Von Amtswegen erfolgte zudem eine Mitteilung an das zuständige Gesundheitsamt beim Landkreis Oberhavel. Erforderliche Maßnahmen und weitere Informationen werden in enger Zusammenarbeit zwischen dem Träger, der Kindertagesstätte und dem Gesundheitsamt des Landkreis Oberhavel erfolgen.

Von MAZonline