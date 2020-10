Wo Radfahrer Ingo F. aus Wensickendorf von einem Raser überfahren wurde, legten Trauernde am Samstagmittag Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Eine Schweigeminute erinnerte an das Unfallopfer, das so sinnlos ums Leben kam. Der Todesfahrer war vom Unfallort geflohen und wurde später gefasst. Jetzt wird gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.