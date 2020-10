Zernikow

Einatmen, ausatmen, Schulter runter, lächeln, mindestens 60 Sekunden. Das entspannt und hebt die Laune. Ein Rezept, das Claudia Schulz ihren Klienten gern mit auf den Weg gibt, und zwar noch bevor es raus auf die Koppel geht. Coaching mit Pferdestärke ist nämlich ihre Spezialität. Seit beinahe zehn Jahren vermittelt sie Führungskräften und Mitarbeiter von Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil Erkenntnisse über die zwischenmenschliche Kommunikation, abgeschaut von den Pferden. „Ich möchte Ihnen etwas an die Hand geben, das Sie abrufen und einsetzen können“, erklärt sie ihren Klienten, die nicht selten nur wenige oder gar keine Erfahrungen mit Pferden haben.

Die Freiberuflerin aus Berlin fand für ihre beiden Stuten und das Pony ein neues Zuhause in Zernikow. Vor gut einem Jahr zogen sie vom Stall in Hennigsdorf in den Norden Oberhavels. Auf den Wiesen des Bauernhofes „Mal wieder Land sehen“ kann man seitdem erleben, was Ereignis Coaching – so der Name der Ein-Frau-Firma – bedeutet und kann.

Claudia Schulz liebt seit ihrer Kindheit Pferde. Quelle: Martina Burghardt

Wertschätzende Kommunikation zu vermitteln, liegt Claudia Schulz besonders am Herzen. Und das beginnt mit ganz einfachen Übungen, zum Beispiel mit dem Beobachten, dem Sammeln von Informationen und dem Interpretieren. „Pferde checken jeden Moment“, erklärt Claudia Schulz. Und Menschen interpretieren pausenlos, was sie da sehen. Das Problem: Jeder sieht etwas anderes. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, welches Konfliktpotenzial sich darin verbirgt. Eine Erkenntnis, die so selbstverständlich daherkommt und dabei so eine große Wirkung haben kann, sowohl bei der Arbeit als auch im täglichen Leben.

Die Liebe zu Pferden und ihre Kommunikationsstärke haben Claudia Schulz auf ihren beruflichen Weg geführt. Vorherbestimmt war der keineswegs. Die 53-Jährige stammt aus Baden-Württemberg, verbrachte ihre ganze Jugend im Pferdestall, wie sie berichtet. Mit dem Abschluss der Schule wollte sie nur eins: weg aus dem Schwarzwald, hinein in die großen Städte. Sie war viel unterwegs, hatte Spaß am Lernen, probierte einiges aus, von Sprachen über Biologie bis hin zu deutscher und afrikanischer Geschichte, Romanistik und Politikwissenschaften. Nebenbei unterrichtete sie Deutsch, arbeitete nach Studienabschluss in Verlagen in Hamburg und Berlin.

Neugierig oder hungrig? Beobachten und interpretieren sind zwei verschiedene Dinge, wie Claudia Schulz nicht müde wird zu vermitteln. Quelle: Martina Burghardt

2009 gründete Claudia Schulz ihre eigene Presseagentur, bot von der Grafik bis zum Marketing alle Dienstleistungen dafür an. Vor ziemlich genau neun Jahren nahm die Idee des Coachings mit Pferden Gestalt an, Hospitationen und Lehrgänge folgten.

„Frauen neigen dazu, persönlichkeitsorientiert zu kommunizieren“, so Claudia Schulz, „während Männer eher zielorientiert sind.“ Dass dies unweigerlich zu Konflikten führt, erlebt sie in ihrer täglichen Arbeit. Die Stärken sichtbar zu machen, dabei helfen die Pferde mit ihren sensiblen Antennen für alles Ungesagte. Claudia Schulz unterstützt mit ihrer Methode dabei, die Ressourcen für eine zielorientierte und damit erfolgreiche Zusammenarbeit im Unternehmen zu nutzen. „In diesem Pferdecoaching kann man sehr schnell die Hebel erkennen, die einen selber erfolgreicher sein lassen“, lautet einer der Einträge in ihrem Homepage-Gästebuch.

Wie für viele andere Unternehmer waren die vergangenen Monate während der Corona-Krise auch für Claudia Schulz eine Herausforderung. Sie hat die beratungsfreie Zeit genutzt, um ein digitales Pferde-Training für Frauen in Führungspositionen zu entwickeln. Es soll mit Podcasts ergänzt werden. „Wenn das persönliche Training nicht möglich ist, können sich Unternehmerinnen und Chefinnen damit auf originellem Wege Führungskompetenzen erschließen und lernen, sich selbst mit anderen Augen zu sehen. Man muss es nur finden, das Geschenk, das in der Krise liegt“, so Claudia Schulz.

Noch im Oktober bietet sie in Zernikow zwei Wochenendkurse für Frauen an. Sie starten am 17. und 18. Oktober und am 24. und 25. Oktober. Frauen, die Stress mit Geschäftskollegen, Chefs oder Lebenspartnern haben, die an ihren Beziehungen arbeiten oder selbst als Chefin besser mit ihren Mitarbeitern kooperieren möchten, sind angesprochen. Der Titel: „Vom Kampfmodus zu kollegialer Zusammenarbeit“.

Dass sie in Zernikow gelandet ist, freut Claudia Schulz immer noch. „Ich bin da zu Hause, wo die Pferde sind“, sagt sie. „Die Gegend hier ist so schön: Ich komme her und fühle mich wohl.“ Claudia Schulz hat „viele hilfsbereite, nette und offen zugewandte Leute“ getroffen und mag die kulturellen Angebote auf dem Gutshof, wie sie erzählt. Ihr Traum wäre es, in der Umgebung, am liebsten an einem See, ein neues Zuhause zu finden. Bis dahin ist sie mit ihren Pferden, den Menschen, die ihren Rat suchen und den Wiesen in Zernikow voll zufrieden.

Infos: https://ereigniscoaching.de/ueber-uns

Von Martina Burghardt