„Wer unseren Honig probiert, kann die Landschaft schmecken.“ Ines Alkewitz sagt das mit Stolz. Ihre Bienen werden in Zernikow und Umgebung gehalten, die Pflanzen wachsen und der Honig reift dort, außerdem kommt er vor Ort ins Glas. Absolut regional. Die Firma Landstreichen ist ein Familienunternehmen und landwirtschaftlicher Betrieb im Nebenerwerb, betrieben von Ines Alkewitz und Sohn Friedrich, der seine Ausbildung zum Imker gerade abschließt.

Bienen werden in Klotzbeuten und Beutebäumen gehalten

Das Ungewöhnliche: Ein Teil der Bienenvölker (16) wird in sogenannten Klotzbeuten und Beutebäumen gehalten. Landstreichen hat sich neben der klassischen Imkerei der Wiederbelebung der Zeidlerei verschrieben, der Baumimkerei. „Bienen sind ursprünglich Waldtiere“, konstatiert sie. Das sei einmal so gewesen. Die heimische Honigbiene sei vom Aussterben bedroht. Landstreichen bemühe sich, sie hier wieder anzusiedeln, so die Landschaftsarchitektin, die sich ihr Wissen angenommen hat und es bei Führungen oder internationalen Workshops weitergibt.

Ines Alkewitz vor ihrem Honigschrank. Quelle: Stefan Blumberg

Ärger über ausbleibenden Ertrag

Als sie Anfang der 1990er-Jahre nach Zernikow kam, hatte es der gelernten Gärtnerin ein Tulpenbaum („In Brandenburg eine dendrologische Rarität.“) angetan. Das Gebäude auf dem Gelände, auf dem er stand, habe sie gar nicht interessiert, aber der Baum. Sie kaufte das Grundstück, pflanzte schnell noch mehr Bäume und ärgerte sich später über den zu geringen bis ausbleibenden Ertrag, insbesondere bei den Pflaumenbäumen. Das änderte sich ab 2014 rapide mit der Bienenhaltung auf dem Grundstück. Von einem Nachbarn, der aus Altersgründen seine Bienen abgeben musste, wurden die ersten Völker übernommen. Sohn Friedrich absolvierte sein Schülerpraktikum in einer großen Bioland-Imkerei, wurde vom „Bienenvirus“ infiziert und fasste den Entschluss, Berufsimker zu werden.

Tschernobyl-Unglück mit Folgen für die Bienen

Ein zufälliger Besuch in der Ukraine führte Ines Alkewitz in den Bienenwald. „Nach dem großen Knall in Tschernobyl 1986 waren sich die vielen Bienenhonigvölker selbst überlassen und zogen sich in den Wald zurück“, sagt die Zernikowerin über die Folgen des Atomkraftwerk-Unglücks. Sie hat dort gesehen und gelernt, dass Bienen, die sich ihren Stock selbst bauen, auf eine ganz andere Art gehalten werden können. Honig springt nebenbei trotzdem heraus. Der 59-Jährigen geht es aber vielmehr um die Verbesserung der Artenvielfalt im Wald. Die Modernisierung der Imkerei und die damit einhergehende Agrarindustrialisierung – auch der Bienenhaltung – mit der vorwiegenden Nutzung von Massentrachten der Landwirtschaft sowie die Monokulturen in den Wäldern hätten die Bienenhaltung in Wäldern unrentabel bis unmöglich gemacht. Mit der Wiederbelebung der Baumimkerei kann zum Beispiel auch die Waldweide – eine historische Kulturtechnik der Forstkultur – wiederbelebt werden (Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit der Waldböden, Verbesserung des Futterangebotes für Wildtiere etc.)

In diesen Klotzbeuten werden die Bienen gehalten. Quelle: Stefan Blumberg

Standort mit Tradition

Für die Zeidlerei, die Ines Alkewitz als eine ausgestorbene Kulturtechnik betrachtet (mit Bestrebungen zur Wiederbelebung), werden sogenannte Klotzbeuten – das sind ausgehöhlte Kiefernstämme, die als Naturnistplatz dienen – hergestellt und am Waldrand platziert. 16 Bienenvölker tummeln sich in diesen von ihr selbst in schwerer körperlicher Arbeit ausgehöhlten Kiefernstämmen auf einer Fläche von etwa 6,5 Hektar. Wie der Zufall es will, befanden sich auf dem Landschleichen-Grundstück nicht nur zwei Drittel des einstigen Lustgartens vom benachbarten Gut Zernikow („Das hier ist geadelter Boden.“), sondern auch der Bienenstand des einstigen Imkers vom Gut. Familie Alkewitz hat hier einige Klotzbeuten zu stehen. Den geernteten Honig bezeichnet sie als Delikatesse. Es gebe dafür einen begrenzten Markt. Hier wollen die Menschen allerdings eher den Honig aus den Märkten.

Der Honig, der „blubb“ macht

Die Bienenhaltung und der Honig sind EU- und Naturland-biozertifiziert. Der Robinien-Honig ist das Produkt der brandenburgischen Wälder und gilt als „Zernikower Gold“ – er sei ölig, dickflüssig und mache „blubb“. Die Farbe sei ein Erlebnis, beschreibt sie die optische Wahrnehmung.

Wer den Landschleichen-Honig haben möchte, muss nach Zernikow kommen (Zernikower Straße 36). Ansonsten gibt es ihn im Café Bric á brac Zernikow, im Bahnhof Dannenwalde und bei den Beekeepers (Imkereifachhandel) in Kremmen.

