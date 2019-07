Leegebruch

Ein Zeuge entschärfte am Mittwochabend in Leegebruch eine gefährliche Situation, der ein Diebstahl in einem Geschäft in der Eichenallee vorangegangen war.

Eine offenbar verwirrte 18-jährige Oberhavelerin wollte gegen 19 Uhr aus dem Ladengeschäft zunächst mehrere Getränkedosen im Wert von rund fünf Euro entwenden. Eine Mitarbeiterin beobachtete die junge Frau bei dem Diebstahl und forderte sie daraufhin außerhalb des Ladens auf, stehen zu bleiben. Die 18-Jährige reagierte laut Polizei daraufhin übermäßig, zog ein Messer und wollte ihre Flucht fortsetzen.

Zeuge entwaffnet die Diebin

Eine vor Ort anwesender Zeuge schlug der jungen Frau dann in einem günstigen Moment das Messer aus der Hand. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei wurde die 18-Jährige festgehalten. Die Beamten stellten das Messer sicher, die junge Frau wurde aufgrund ihres Zustands mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mitarbeiterin des Geschäfts sowie der Zeuge blieben bei dem Vorfall unverletzt. Gegen die 18-Jährige wird nach ersten Erkenntnissen nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline