Ziegel werden zu „sprechenden Steinen“

Mildenberg

Jeremy Daniel aus Dannenwalde und Conner Herzig aus Dollgow wissen genau, was sie zu tun haben: Hände nass machen, die Form säubern, den Lehm kneten, festklopfen und mit dem Ziehholz drüber gehen, die Griffe der Form packen und hochziehen. Wenn alles richtig gemacht wurde, bleiben exakt geformte Lehmquader auf der Holzunterlage zurück. Bei Jeremy und Conner hat’s geklappt. „Und es macht auch noch Spaß“, sagt Conner, bevor er seine Hände von den Lehmresten befreit.

Auch die elfjährige Lynn Rolle aus Menz hatte viel Spaß dabei, die Lehmklumpen in Steine zu verwandeln. Kräftiges Kneten war dabei sehr wichtig. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Die beiden Elfjährigen waren am Mittwoch zusammen mit Mitschülern aus der sechsten Klasse der Theodor-Fontane-Grundschule Menz zu Gast im Ziegeleipark in Mildenberg. Die eine Hälfte der Klasse hatte dort bereits am Dienstag einige Stunden verbracht, die andere Hälfte war einen Tag später an der Reihe. „Wir haben hier im vergangenen Jahr schon mit Lehm gearbeitet und das hat allen ebenso viel Spaß gemacht wie dieses Mal“ berichtet Heddy Dräger. Sie ist die Kunstlehrerin der 6a und findet es wichtig, die Mädchen und Jungen auf praktische Weise an Kunst heranzuführen. Nicht nur an das Formen aus Lehm, sondern auch Malerei, Modellieren, Zeichnen oder Grafik. „Vielleicht entdeckt ja dabei jemand ein neues Hobby für sich oder möchte sich sogar beruflich mit Kunst befassen“ sagt die Lehrerin und fügt hinzu: „Es gibt hier im Umfeld so viele Möglichkeiten, mit Kunst in Berührung zu kommen. Und bei den Schülern kommt es immer gut an.“

Weitere MAZ+ Artikel

Unter dem Dach des historischen Handstrichplatzes im Ziegeleipark waren die kleinen und großen Handwerksleute vor dem Regen geschützt. Quelle: Uwe Halling

In die Ziegel, die die Sechstklässler herstellen, wird noch vor dem Trocknen, Brennen und Bemalen noch etwas eingeritzt – das Wort Klima – in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Jeder Schüler durfte sich drei heraussuchen. Auf diese Weise werden die Ziegel zu sprechenden Steinen und sollen mahnen, sich öfter mal mit diesem großen Wort zu beschäftigen und auch mit dem großen Wandel, dem das Klima gerade unterliegt. Später sollen die Steine dann aufgetürmt werden. „Wie beim Turmbau zu Babel“, sagt Heddy Dräger und lächelt.

Tatkräftige Unterstützung und künstlerische Beratung gab es für die Schüler von Brigitte Lux vom Werkshof Wolfsruh. Quelle: Uwe Halling

Unterstützung erhält die Kunstlehrerin von Brigitte Lux. Sie hat Kunst in Hamburg studiert, wohnt seit mehr als 20 Jahren auf dem Werkshof-Wolsruh und gehört dem Kuno e.V. an, der zahlreiche Künstler aus der Region vereint. Brigitte Lux hat einen Skulpturengarten in Wolfsruh. Siebdruck auf Keramik, so verrät sie, sei ihr großes Steckenpferd. Brigitte Lux liebt es, Kinder an das Beschäftigen mit Kunst heranzuführen, in dem man sie sich ausprobieren lässt. So wie an diesem Mittwoch – unter dem Dach des historischen Handstrichplatzes im Ziegeleipark.

Von Bert Wittke