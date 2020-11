Ziegeleipark Mildenberg: Gute Saison trotz Corona

Mildenberg

Mehr als 43 000 Besucherinnen und Besucher dieses Jahr – kein schlechtes Ergebnis für den Ziegeleipark Mildenberg. Immerhin darf nicht vergessen werden, dass diese unter der Regie der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH (Winto) stehende Einrichtung natürlich auch mit Corona zu kämpfen hatte. Und das nicht wenig. Das wurde am Donnerstag beim Jahrespressegespräch im Ringofen II deutlich. So verwies Roy Lepschies darauf, dass der Ziegeleipark aufgrund des ersten Lockdowns erst mit einem Monat Verspätung – Anfang Mai – habe öffnen können. Zuvor hatte im April ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet werden müssen.

Im Ziegeleipark in Mildenberg musste dieses Jahr auf sämtliche Großveranstaltungen verzichtet werden. Quelle: Bert Wittke

Zudem, so der Leiter des Ziegeleiparks, hätten sämtliche Großveranstaltungen wie etwa das „Märkische Dampfspektakel“, die „Faszination Technik“ oder auch die „Granseer Hochzeitsmesse“ abgesagt werden müssen. Allein diese Events hatten in den vergangenen Jahren stets mehr als 15000 Gäste nach Mildenberg gelockt. Überdies hatte das Team um Roy Lepschies dieses Jahr coronabedingt so gut wie keine Gruppenreisen zu verzeichnen. Das wiegt schwer, wenn man bedenkt, dass sonst im Jahr um die 300 Gruppen im Ziegeleipark anreisen. Ohne sie fehlen am Ende eines Jahres zwischen 10 000 und 12 000 Besucherinnen und Besucher.

Rund die Hälfte aller diesjährigen Besucherinnen und Besucher des Ziegeleiparks kommen aus Berlin und Brandenburg. Quelle: Bert Wittke (Archivbild)

Laut einer Besucherumfrage kommen rund die Hälfte aller Gäste aus Berlin und Brandenburg, mehr als 30 Prozent aus anderen Bundesländern. Etwa drei Viertel aller Besucher dieses Jahr waren zum ersten Mal im Ziegeleipark. „Darüber bin ich sehr froh und auch stolz darauf“, sagte Roy Lepschies. Dies zeuge davon, welches Potenzial bezüglich einer Steigerung der Besucherzahlen selbst in der eigenen Region steckt. Etwa 60 Prozent der Gäste in Mildenberg waren Familien mit Kindern. Die überwiegende Anzahl der Besucherinnen und Besucher kommt mit dem eigenen Pkw nach Mildenberg. Hinzugefügt werden müsste – zwangsläufig. Lässt doch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sehr zu wünschen übrig, weshalb auch nur neun Prozent davon Gebrauch machten. 18 Prozent steuern dagegen den Ziegeleipark mit dem Fahrrad oder dem Boot an.

Dieses Jahr waren vor es vor allem kleinere Veranstaltungen, die im Ziegeleipark stattfanden. Schüler aus Menz fertigen zum Beispiel Tonziegel an. Quelle: Uwe Halling

Dieses Jahr waren in erster Linie kleinere Veranstaltungen und innovative Ideen gefragt. Eine davon war das „Digitale Museum“, das die Sehenswürdigkeiten den Leuten in Form von 48 kleinen Videos direkt ins Haus brachte. Anfang Juli startete der Ziegeleipark das Projekt „Autokino“. „Es wurde angenommen, aber nicht so, wie wir es uns erhofft hatten“, sagte Roy Lepschies am Donnerstag. Deshalb habe man sich entschlossen, das Experiment nach vier Wochen wieder zu beenden. In dieser Zeit seien etwa 1400 Zuschauer gezählt worden. „Wir haben dieses Vorhaben sehr kurzfristig aus dem Boden gestampft“, meinte der Ziegeleiparkleiter. An der Technik habe es nicht gelegen. Die sei hochwertig gewesen, wenn er nur an die LED-Leinwand denke. Aber der Park liege nun einmal ziemlich weit ab vom Schuss. Dazu kam, dass viele Leute die zuvor erbetenen Online-Buchungen gescheut hätten oder aber es Probleme damit gegeben habe. So sei der QR-Code oftmals nur schwer oder auch gar nicht zu lesen gewesen. „Wir sind hier eben, was online oder W-LAN betrifft, noch immer ein ziemlicher weißer Fleck“, bedauerte Roy Lepschies. Aber – aus Fehlern lerne man und er habe das Projekt Autokino auch noch nicht für alle Zeiten abgeschrieben. Das nächste Mal werde man dann sicher Zeit haben, dererlei Kinderkrankheiten im Vorfeld abzustellen.

Leider funktionierte das Projekt „Autokino“ nicht so, wie es sich das Team um Ziegeleipark-Leiter Roy Lepschies erhofft hatte. Quelle: Helge Treichel

Verlief der Mai mit Blick auf die Besucherzahlen noch schleppend, wurde die Resonanz anschließend von Woche zu Woche besser. Im Juli dieses Jahres seien 58 Prozent mehr Besucher gezählt worden, als im gleichen Monat des Vorjahres. Da hatten rund 7300 Leute den Ziegeleipark besucht, im Juli dieses Jahres seien es rund 12 000 gewesen. „Noch nie haben wir einen solchen Ansturm erlebt“, sagte Roy Lepschies und führte das darauf zurück, dass die Leute aufgrund der beschränkten Reisemöglichkeiten verstärkt im eigenen Land unterwegs waren. Trotz nur eingeschränkt möglicher privater Feiern haben dieses Jahr im Ringofen des Ziegeleiparkes 17 Trauungen stattgefunden. „Da waren wir schon mal besser, aber immerhin“, meinte Roy Lepschies. Sechs Trauungen seien in das kommende Jahr verschoben worden, fünf wurden abgesagt.

Im kommenden Jahr soll nach Möglichkeit wieder ein Märkisches Dampfspektakel stattfinden. Es wäre dann das 18. seiner Art. Quelle: Ziegeleipark Mildenberg

Zum Abschluss richtete der Leiter des Ziegeleiparks den Blick auf das kommende Jahr. Weil niemand wisse, wie sich die Corona-Situation entwickeln wird, bereite man sich auf eine „reguläre Saison“ mit allen Höhepunkten und Highlights vor, die die Besucher vom Ziegeleipark gewohnt sind.

Der Kinderspielplatz soll modernisiert werden. Gegenwärtig, so hieß es am Donnerstag, werde von einem Landschaftsplanungsbüro an einem Konzept für einen authentischen Wasserspielplatz gearbeitet. Quelle: Ziegeleipark

Darüber hinaus würden die Winto und der Ziegeleipark gemeinsam daran arbeiten, neue Angebote für die Besucher vorzubereiten. So sei zum Beispiel gegenwärtig eine Modernisierung des Kinderspielplatzes geplant. Dort solle, so Roy Lepschies, ein authentischer Wasserspielplatz konzipiert werden. Überlegt werde auch, wie die immer wieder kritisierte Essensversorgung im Park verbessert werden könne. Die Gaststätte „Alter Hafen“ sowie der Imbiss am Eingang zum Park könnten den Andrang allein nicht auffangen. Das habe die zurückliegende Sommersaison einmal mehr eindeutig gezeigt. Auf der anderen Seite sei es schwer, Dienstleister zu finden, die eine Versorgung im Park übernehmen wollen. Schließlich, so Roy Lepschies, gebe es Zeiten, da kämen 700 Gäste und mehr, an manchen Tagen würden sich nur rund 50 Besucher im Park aufhalten. Gastronomen könnten so nur schwer verlässlich kalkulieren.

Ziegeleipark-Leiter Roy Lepschies bedankte sich beim Kreis, bei Sponsoren, Unterstützern und den Mitarbeitern für den unermüdlichen Einsatz im Interesse eines besucherfreundlichen Museumsparkes in Mildenberg. Quelle: Uwe Halling

Der Leiter des Ziegeleiparkes endete mit einem Dankeschön an den Landkreis und die Sponsoren sowie Unterstützer der Einrichtung für die gute Zusammenarbeit. Und Roy Lepschies bedankte sich auch bei seinen Mitarbeitern, die unter erschwerten Coronabedingungen und einem Ansturm auf den Park im Sommer hervorragende Arbeit geleistet hätten.

Von Bert Wittke