Ziehung der Preisträger: Sonniges Finale der „Regionale“

Tolles Finale der „Regionale“. Auf diesen Nenner lässt sich das letzte Kapitel einer Aktion bringen, die die Regio Nord und die MAZ Oberhavel gemeinsam Mitte Juli gestartet und über mehrere Wochen bis zum 12. September begleitet haben. Ziel war es, regionale Anbieter bekannter zu machen und vor allem Urlaubern und Touristen zu zeigen, wo sie im Oberhavelnorden regional und saisonal einkaufen und essen können.

Zugleich sollte die „Regionale“ die Leute dafür sensibilisieren, in Zeiten der Corona-Pandemie und damit verbundener Einschränkungen bei einheimische Anbietern zu kaufen. Hatten sie doch gerade in der Anfangszeit durch lange Schießzeiten mit einschneidenden wirtschaftlichen Verlusten zu kämpfen und arge Probleme, ihre Angebote an die Frau und den Mann zu bringen.

Die Teilnehmer sind bei einer Verlosung dabei

Da kam die „Regionale“, das haben alle Beteiligten übereinstimmende betont, gerade recht. Stellte sie doch eine gute Möglichkeit dar zu erkunden, wer all die Leute sind, die heimische Produkte anbieten und wie diese schmecken. Und obendrein bestand mit etwas Glück die Chance, auch noch tolle Preise zu gewinnen. Und so funktionierte es: Beim Einkauf oder Restaurantbesuch haben die Kunden auf einem „Regionale“-Klappkärtchen Stempel gesammelt.

Bei der „Regionale“ handelt es sich um eine Aktion der Regio Nord und der MAZ Oberhavel. Quelle: Uwe Halling

Hat der Teilnehmer sechs verschiedene Anbieter-Stempel zusammen, konnte er die Karte an die Region Nord nach Gransee schicken und an einer Verlosung teilnehmen Diese fand am Mittwoch, 12 Uhr mittags, bei schönstem Sonnenschein auf einem Floating Home, einem Hausboot des Unternehmens Revier Charter GmbH in Fürstenberg/ Havel, statt. Dort, direkt am herrlichen Röblinsee, schlüpften Joyce Kunkel und Jette Miedow in die Rolle von Glücksfeen. Die beiden 17-Jährigen, die auch als Ernteprinzessinnen aus Dollgow bekannt sind, zogen abwechselnd sechs Gewinner.

Der erste Preis, drei Tage auf einem Floating Home der Reviercharter-Gesellschaft Fürstenberg/ Havel, ging nach Greifswald an Jens Klietz und Careen Krüger. Die beiden, die mit ihren Kindern in der Region Urlaub gemacht haben, kamen auf ihrer Karte zu dem Schluss: „Es war eine super schöne Woche.“ Ähnlich sahen es Silvia und Jörg Bödding aus Tecklenburg, die ebenfalls zu den Preisträgern gehören. Sie schrieben der Region Nord und der MAZ, dass sie während ihres Aufenthalts in der Region zu einer Heimatkunden geworden sind. „Durch euch“, so das Pärchen, „haben wir einen wundervoll abwechslungsreichen Urlaub verbracht. Danke für die tollen regionalen Köstlichkeiten – drei Wochen Genuss pur.“

Neue Möglichkeiten der Vernetzung

Begeistert, so der Geschäftsführer der Regio Nord Olaf Bechert, hätten sich auch die beteiligten Anbieter geäußert. Mit dieser „geilen Aktion“, so habe es geheißen, seien die Leute animiert worden, in der Region auf Wanderschaft zu gehen. Tourismus und Marketing miteinander zu verbinden – diese Idee habe mit Hilfe der „Regionale“ gut funktioniert. „Ich finde es sehr gut, dass die Regio Nord und die MAZ die „Regionale“ ins Leben gerufen haben. So hatte man ganz neue Möglichkeiten, sich untereinander zu vernetzen“, sagte Heike Thomas vom Thomashof in Klein-Mutz. Und Sascha Fernow vom Café INNFernow in Fürstenberg meinte: „Die Aktion ist eine sehr gute Werbemöglichkeit für jene, die sich daran beteiligt haben.“ Isabelle Ventelou und ihre Familie, die den Hauptpreis für die „Regionale“ zur Verfügung gestellt haben, unterstrichen bei der Verlosung, dass ihnen das Thema Regionalität sehr am Herzen liegt. „Regional einkaufen, den Einzelhandel und die Gastronomie zu fördern, ist in unserer wunderschönen Region besonders wichtig, in der so viele Menschen vom Tourismus leben“, so Isabelle Ventelou.

„Auch wir als Regio Nord sind durch diese Aktion mit etlichen Anbietern aus der Region noch enger und intensiver ins Gespräch gekommen“, sagte Olaf Bechert. Das wolle man ausbauen und lade deshalb alle Anbieter jetzt zu einem Treffen ein. Auch, so Olaf Bechert, hätten etliche Anbieter, die nicht dabei waren, ihre Interesse an einer Teilnahme bei etwaigen weiteren Aktionen bekundet. Und die „Regionale“ habe dazu beigetragen, dass sich Anbieter noch enger untereinander vernetzt haben und bei sich nun Produkte der Nachbarn mitanbieten.

Dank bei allen Unterstützern

Olaf Bechert bedankte sich zum Abschluss noch einmal recht herzlich bei allen, die die „Regionale“ unterstützt haben und vor allem auch bei all jenen, die so wunderbare Preise für die Aktion der Regio Nord und der MAZ Oberhavel zur Verfügung gestellt haben.

