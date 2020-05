Zoff zwischen Landkreis und Kirchenkreis wegen der Freiluftgottesdienste am Himmelfahrtstag

Oberhavel

Aufregung am Mittwoch innerhalb des Kirchenkreises Oberes Havelland. „Kurzfristig hat sich die Situation zu den geplanten Himmelfahrtsgottesdiensten zugespitzt“, teilte der Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises, Stefan Determann, am Mittwoch mit. Man habe vom zuständigen Gesundheitsamt die Mitteilung erhalten, dass die beantragten Freiluftgottesdienste vom Landkreis nicht genehmigt werden. Die Auskunft sei am Mittwochmittag telefonisch von der zuständigen Teamleiterin des Gesundheitsamtes nach einer Entscheidung der Stabstabsstelle im Landratsamt erfolgt.

Ministerien können Entscheidung des Landkreises nicht nachvollziehen

Die Entscheidung, so der Kirchenkreis, stehe im Gegensatz zu dem, was die Landeskirche (EKBO) für Berlin, Brandenburg und Görlitz empfiehlt. Nach einer ersten Rücksprache der landeskirchlichen Rechtsabteilung kann die Oberhaveler Entscheidung von den Ministerien der Brandenburger Landesregierung so pauschal nicht nachvollzogen werden. Der Superintendent des Kirchenkreises Uwe Simon empfehle daher allen Gemeinden, die Freiluftgottesdienste geplant haben, diese auch abzuhalten. Natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Landesbischof zu Gast in Zehdenick

„Unsere Kirche hat ihren Raum nicht nur in den Kirchengebäuden, sondern überall dort, wie wir Gottesdienste feiern“, so der Superintendent in einem ersten Statement. Auf Grund der aktuellen Lage hat sich Landesbischof Christian Stäblein im Kirchenkreis angesagt und will an dem Zehdenicker Freiluftgottesdienst auf dem Klosterhof teilnehmen. Anlässlich des Feiertags hatte der Bischof selbst in einer Botschaft zu Freiluftgottesdiensten zum Himmelfahrtstag aufgerufen. Der Freiluft-Gottesdienst im Kloster Zehdenick mit anschließendem „Kleinen Gemeindefest“ beginnt um 10 Uhr. Pfarrer in Zehdenick ist Andreas Domke.

Verlautbarung der Landeskirche

In der Verlautbarung der EKBO zum Himmelfahrtstag heißt es: Wie zeitgemäß und wichtig die theologische Botschaft von Himmelfahrt ist, verdeutlicht Bischof Christian Stäblein: „Gerade jetzt, wo immer neue Ideologien stark werden, ist die Himmelfahrtsbotschaft für uns zentraler denn je“, sagt Bischof Christian Stäblein, „Mit Himmelfahrt verbinden wir den ermutigenden Anspruch, dass der auferstandene Christus im Himmel und auf Erden und damit allumfassend bestimmend ist für unser Leben. Seine friedensstiftende Botschaft gilt über alle Grenzen hinweg.“

Zahlreiche Feiern geplant

Unter den geltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften feiern Kirchengemeinden in Berlin beispielsweise in der Ackerstraße nahe der Versöhnungskapelle einen Kurz-Gottesdienst. In der Paul-Schneider-Kirche in Lankwitz gibt es eine Andacht auf der Kirchenwiese mit Kirchencafé to go und in der offenen Johanneskirche Lichterfelde wartet auf Kinder eine Überraschung, die sie in den Himmel steigen lassen können. Im Brandenburgischen Putlitz spielt der Bläserchor, in Tüchen können Gottesdienstbesucher picknicken, ebenso in Grube, dem Ziel eines Sternfahrtgottesdienstes, der in Bad Wilsnack und Kletze startet. Auch in Havelberg ist ein Fahrradgottesdienst geplant ebenso in Cottbus. Die Tradition des sogenannten Christusaufzugs lebt unter anderen in der Nikolaigemeinde in Jüterbog weiter. Hierbei wird eine Christusfigur durch das Kirchendach gezogen, um von dort symbolisch die Gabe des Heiligen Geistes zu erhalten und an die Gemeinde weiterzugeben. Der Christusaufzug wird auch über Video übertragen.

Zur Geschichte von Christi Himmelfahrt

Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach dem Ostersonntag, also immer an einem Donnerstag, begangen. Dass in Deutschland an Christi Himmelfahrt der Vatertag oder Herrentag lautstark und bierselig gefeiert wird, geht auf einen Volksbrauch zurück – der seine Wurzeln auch in dem christlichen Feiertag hat: Im Gedenken an den Weg zum Ölberg, von wo aus Jesus der Überlieferung nach in den Himmel aufgenommen wurde, veranstaltete man in der Alten Kirche und im Mittelalter Prozessionen, die bis heute in Flurprozessionen weiterleben. Daraus entwickelten sich im 19. Jahrhundert Herrenpartien oder Schinkentouren, die – nach Einführung des Muttertages zu Beginn des 20. Jahrhunderts – zum Gegenstück, dem Vatertag, wurden.

Von Bert Wittke