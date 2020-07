Zootzen

Waldhof Zootzen 2.0 – die Kinder- und Jugendbildungsstätte im Norden Oberhavels ist nach fünfjähriger Unterbrechung zum neuen Leben erweckt worden. Seit dem 1. Juli betreibt die Stiftung Sozialpädagogisches Institut (Niederlassung Brandenburg) die attraktive Immobilie, die von 1994 an Schullandheim hieß und Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche war; ab 2015 wurde der Komplex als Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge genutzt und stand zwischenzeitlich leer.

Zusätzliches Programm buchbar

„Der große Unterschied zur Zeit des Schullandheims und jetzt ist, dass wir unseren Gästen praktisch das volle Programm anbieten“, sagt die Leiterin Steffi Klinghardt. Das heißt: Gruppen können sich in das Objekt zu einem Festpreis ab 22 Euro/Nacht je Kind/Jugendlicher einmieten (samt Vollverpflegung). „Und dann können Bildungsangebote dazu gebucht werden“, so die Leiterin. Sie nennt einige Richtungen: Umwelt, Toleranz, Kultur, Teambuilding, Gesundheit, Konfliktbewältigung. „Wir arbeiten Brandenburg-weit und haben einen großen Pool an sogenannten Teamern, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten“, sagt Steffi Klinghardt. „Wir versuchen, jedes Themengebiet abzudecken.“ Mit der Naturwacht in Menz sei eine Zusammenarbeit angestrebt. Der Förderverein Waldhof Zootzen, der das Areal von 1994 an nutzte, bringe ebenfalls Kompetenzen mit.

SPI-Geschäftsführer Stefan Zaborowski, Landrat Ludger Weskamp und Einrichtungsleiterin Steffi Klinghardt (v.r.). Quelle: Stefan Blumberg

Konzept für gut befunden

Steffi Klinghardt war, so Stefan Zaborowski, SPI-Geschäftsbereichsleiter Brandenburg, beauftragt worden, ein Konzept zur neuen Nutzung des Waldhofes zu erarbeiten. „Das hat sie sehr gut gemacht“, lobte er. Auch Oberhavels Vize-Landrätin Kerstin Niendorf ( SPD) hatte sich nach dem Zuschlag so geäußert: „Das Konzept der SPI überzeugt auf ganzer Linie.“ Wichtig war den Kreistagsabgeordneten und der Kreisverwaltung, dass der Förderverein Waldhof Zootzen bei der künftigen Nutzung berücksichtigt werde. Der war vom ersten Tag an Dauergast und hatte in den letzten fünf Jahren für die eigenen Angebote keine feste Bleibe, suchte in der erweiterten Region permanent nach Unterbringungsmöglichkeiten. „Mir lag es von Anfang an am Herzen, den Förderverein mit einzubinden“, stellt die Leiterin, die zuletzt den Jugendklub in Leegebruch betreute und überdies für alle Oberhavel-Aktivitäten des SPI den Hut aufhat, klar.

„Es ist schön, wieder hier sein zu dürfen“

Rafael Noster aus Gransee gehört dem Förderverein Waldschule Zootzen an. „Es hat sich für uns nichts verändert. Das SPI ist sehr flexibel. Unsere Wünsche sind alle erfüllt worden“, lautet sein erstes Fazit. Der einzige Unterschied zu vorher: Das selbstständige Kochen fällt weg. Das übernimmt der neue Betreiber mit eigenem Personal; allein aus Hygienegründen. Auch wenn das Kochen in der Vergangenheit ein gern gesehenes Ritual war – „wir können uns gut darauf einstellen, dass dieser feste Punkt wegfällt“, meint Gunnar Tutsch. Der ehemalige Granseer, der Lehrer in Gadebusch ist, stellte sich wie neun andere einmal mehr als Betreuer für das Camp des Fördervereins zur Verfügung. Rafael Noster sieht in dem Wegfall des eigenen Kochens sogar einen Vorteil: „So haben wir täglich zwei, drei Stunden mehr, um uns mit den Kindern anderweitig zu beschäftigen.“ In der vergangenen Woche hieß der Durchgang des Fördervereins „Heimatentdecker“, in dieser Woche „Weltentdecker“. Floß bauen, Müritz-Tour, Rallye-Tag, Detektivspiel – langweilig wird den Mädchen und Jungen auf und neben dem Waldhof, der unmittelbar am Stolpsee liegt, nicht. „Es ist schön, wieder hier sein zu dürfen“, so Noster und Tutsch unisono.

Mitglieder des Fördervereins Waldschule Zootzen: Gunnar Tutsch (r.) und Rafael Noster. Quelle: Stefan Blumberg

Landrat: „Sie können das besser“

Landrat Ludger Weskamp ( SPD) machte sich bei seiner Sommertour Ende vergangener Woche selbst ein Bild von der Einrichtung, die vom Landkreis frisch renoviert und mit zusätzlich eingebauten Toiletten übergeben worden war. „Ich fühle mich darin bestätigt, dass dieses Objekt von einem Partner geführt werden sollte. Das SPI betreibt weitere Einrichtungen und Projekte im Kreis Oberhavel und ist bewandert mit der Kinder- und Jugendarbeit. Wir können das sicher auch, aber sie können das besser.“ Beim Rundgang durch das Objekt äußerte der Betreiber den Wunsch, im vorderen Gebäude Seminarräume einrichten zu können. Das ließen die Brandschutzvorschriften derzeit aber nicht zu. Ärgerlich für das SPI, weil dadurch Plätze für Gäste verloren gehen, denn die zwei Seminarräume seien vorerst in Zimmern eingerichtet. Ludger Weskamp verwies darauf, dass sich in dem angesprochenen Gebäude bislang Wohnungen befinden und es nie ein Haus mit Seminarraum war. „Wir sind im Gespräch und müssen sehen, was wirtschaftlich realisierbar ist.“

Volleyball ist nur eine der vielen Spielmöglichkeiten. Quelle: Stefan Blumberg

Nach fünf Jahren Option auf Verlängerung

Das Sozialpädagogische Institut darf den Waldhof in den nächsten fünf Jahren betreiben. Zudem besteht die Option auf eine zweimal fünfjährige Verlängerung. Steffi Klinghardt, die mit drei weiteren Mitarbeitern vor Ort ist, kündigte an: „Wir wollen den Waldhof mit Leben erwecken!“ Der Anfang ist gemacht.

Von Stefan Blumberg