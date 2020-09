Liebenwalde/Oranienburg

Annette Kannegießer (58) aus Liebenwalde hat einen schönen, aber anstrengenden Beruf. Die Hebamme soll die einzige sein, die in Oberhavel lebt und Frauen bei Hausgeburten begleitet. Ihre Kolleginnen sind in Arztpraxen, Kliniken oder freiberuflich ohne Geburtshilfe tätig. Laut statistischem Bundesamt stieg zwar die Zahl der Hebammen und Geburtshelfer um 44 Prozent von 1 867 auf 2 688 zwischen 2008 und 2019. Laut Deutschem Hebammenverband sei das immer noch zu wenig Nachwuchs. Die niedrige Bezahlung samt konstant hoher Arbeitsbelastung im Kreißsaal und die permanente Unterbesetzung schrecke viele Interessenten ab. Für Annette Kannegießer ist es ein Traumjob. Im MAZ-Interview erzählt sie warum.

Was könnte der Grund sein, warum so wenige Hebammen Frauen zu Hause begleiten wollen?

Als Hebamme für Hausgeburten muss man rund um die Uhr für andere da sein. Man kann keinen Kinobesuch, kein Treffen mit Freunden planen, und auch ein Urlaub ist schwierig. Wir sind in ständiger Rufbereitschaft. Selbstständige Hebammen mit Geburtshilfetätigkeit wie ich müssen über 9000 Euro pro Jahr für die Haftpflichtversicherung aufbringen. 2011 waren es noch 3600 Euro. Wenn man als Selbstständige krank wird und nichts verdient, fällt die Summe ja trotzdem an. Auch mit der hohen Verantwortung kommen viele nicht klar. Das schreckt Interessierte ab.

Trotzdem haben Sie den Beruf einst erlernt. Was war Ihre Motivation?

Ich habe zuerst Musik studiert und wollte unbedingt Orchesterflötistin werden. Dann habe ich mit 28 Jahren 1990 meine Tochter außerhalb der Klinik zur Welt gebracht. Ich dachte mir, ich bin doch nicht krank – warum soll ich dann zur Geburt ins Krankenhaus gehen? Der Moment der Geburt war für mich so faszinierend, und ich fühlte mich bei der Hebamme so geborgen und aufgehoben, dass ich beschloss, selbst Hebamme zu werden. Ich bewarb mich erfolgreich um einen Ausbildungsplatz in der Charité. Viele Jahre habe ich auch im Berliner Humboldt-Klinikum gearbeitet. 1996 kam mein Sohn außerhalb der Klinik zur Welt. Da reifte in mir der Wunsch, Frauen bei Hausgeburten zu begleiten.

Erst 2011 haben Sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, warum erst so spät?

Ich fand es angebracht, nach der Ausbildung erst einmal in einer Klinik Erfahrung zu sammeln und sicherer zu werden. Obendrein hatte ich zwei kleine Kinder - das verträgt sich nicht unbedingt mit der Rufbereitschaft. Doch dann wollte und will ich Frauen die Geborgenheit geben, die man Zuhause erfährt.

Welche Vorteile sehen Sie in der Hausgeburt?

Es wird im Normalfall nicht in den Geburtsvorgang eingegriffen - das verringert das Auftreten möglicher Komplikationen deutlich. Darüber hinaus sind die Frauen in ihrer gewohnten Umgebung und werden von Menschen begleitet, die ihnen vertraut sind. So sind sie entspannter - auch das ist eine gute Voraussetzung für einen reibungslosen Geburtsablauf. Ich selbst konnte mir bei meinen Geburten auch nicht vorstellen, von Fremden in so einem intimen Moment begleitet zu werden. Kurz vor dem tatsächlichen Geburtszeitpunkt dränge ich die Frauen nicht, zu pressen. Wir nehmen uns Zeit. Die Geburtswege und auch der Intimbereich sollen die Zeit haben, sich zu dehnen. Aus meiner Sicht kommt es dadurch zu weniger Verletzungen im Intimbereich, und darüber hinaus sind auch die Babys weniger gestresst. Nach der Geburt finde ich es sehr wichtig, dass die Frauen Gelegenheit haben, die wunderbaren, ersten Augenblicke mit ihrem Kind genießen zu können. Mindestens eine Stunde lang dürfen Mutter und Kind ungestört kuscheln. Die Atmosphäre ist intim und entspannt zugleich.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Frauen zu Hause ihr Kind bekommen können?

Das Wichtigste ist, dass Mutter und Kind gesund sind. Sowohl der Arzt als auch ich begleiten die Frauen und deren Familie von Beginn der Schwangerschaft. Wenn für Mutter und/oder Kind Risiken bestehen oder zu erwarten sind, ist von einer Hausgeburt abzuraten.

Ist das Risiko bei Hausgeburten höher, dass etwas schief geht, als im Krankenhaus?

„Verläuft die Schwangerschaft normal, ist das Risiko gering, dass es zu Komplikationen kommt. Denn eine Geburt ist etwas ganz Natürliches. Komplikationen kündigen sich so gut wie immer an, haben handfeste Gründe und kommen nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein bisschen wie ein Sommergewitter. Erst wird es schwül, dann fängt es an zu winden, und schließlich schlägt der Blitz ein. Der Geburtsvorgang wird von mir ja sorgfältig überwacht – von der Lage des Kindes bis zu den Herztönen. Risiken sind im Normalfall vorher absehbar. Ist das Kind zum Beispiel sehr groß, sind verstärkte Blutungen nach der Geburt möglich, weil sich die Gebärmutter nicht so schnell zusammenzieht. Eine hundertprozentige Garantie gibt es nie. Im Fall, dass ich das nicht selber sehr schnell in den Griff bekomme, wird unverzüglich das nächste Krankenhaus angefahren.“

Ihr wichtigstes „Arbeitsgerät“ ist der Hebammen-Koffer. Was liegt alles darin?

Es gibt einen für normale Hausbesuche und einen Geburtskoffer. Das charakteristischste Arbeitsgerät für Hebammen ist das Pinard-Rohr aus Holz. Mit diesem speziellen Stethoskop höre ich die Herztöne des noch ungeborenen Kindes besser als mit dem elektronischen Gerät. Auch die Kindslage kann ich so eindeutiger lokalisieren. Darüber hinaus habe ich alles für die Vorsorgeuntersuchungen und die Wochenbettbesuche bei mir. Im Geburtenkoffer befinden sich das Abnabelungsset, ein Nahtset mit Anästhetikum (falls trotz aller Sorgfalt doch mal was reißt), Handschuhe, Desinfektionsmittel, Katheter und die Babywaage plus Maßband! Ich habe aber auch hochwertige natürliche Öle, um die Frauen massieren zu können. Für den Notfall liegt ein Beatmungsgerät parat sowie eine Box mit Notfallmedikamenten.“

Würden Sie den Beruf der Hebamme noch einmal erlernen?

Ja, unbedingt. Es ist für mich immer ein kleines Wunder, wenn ein Kind friedlich auf die Welt kommt. Manche Kinder schreien empört, andere sind ganz still und gucken sich mit großen Augen um. Das ist eine Temperamentsfrage. Man sieht gleich, ob es dem Kind gut geht. Das ist der Fall, wenn die Hautfarbe rosig ist, der Körper eine gewisse Spannung hat, und wenn die Babys das Gesichtchen verziehen. Kinder, denen es nicht so gut geht, sind meistens schlapp und brauchen ein bisschen Starthilfe. Schnelles Handeln ist nur sehr selten gefragt. Ein zweiter Grund, warum ich den Beruf wieder erlernen würde ist, dass ich bei jeder Geburt das Glück der Frauen teile. Sie sind zwar total geschafft und erschöpft, aber strahlen vor lauter Glück, Stolz und Zufriedenheit. Ein Augenblick, den ich nicht missen möchte.

Sie sind erst vor zwei Jahren von Berlin nach Liebenwalde gezogen. Was hat Sie dazu bewogen?

Ich habe vorher in Berlin-Kreuzberg gewohnt, aber schon Frauen in Brandenburg bei der Geburt begleitet. Eines Tages begleitete ich auf dem Land eine junge Frau bei der Geburt zu Hause, die ihr fünftes Kind erwartete. Als ich bei ihr um halb sechs Uhr morgens ankam, war die Luft so klar und hat so herrlich geduftet. Direkt gegenüber vom Haus der Frau war eine Wiese mit Pferden darauf und Nebel waberte vom Boden. Und ich spürte, dass es in dem Moment genauso war wie vor Hunderten von Jahren: Die Hebamme wird zu einer Gebärenden nach Hause gerufen. In diesem Augenblick habe ich beschlossen, aufs Land zu ziehen. Ich bin heute dankbar, dieses herrliche Fleckchen Erde in Liebenwalde gefunden zu haben.

Von Jeannette Hix