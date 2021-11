Zu wenig Plätze an weiterführenden Schulen im Süden von Oberhavel?

Oberhavel

„Ich bin zutiefst enttäuscht“, schrieb dieser Tage Mandy Krenz aus der Gemeinde Oberkrämer an Landrat Ludger Weskamp und Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf. Vor drei Jahren hatte sich die besorgte Mutter erstmals an die Politik gewand. Nachdem sie sich nach eigener Aussage ein Jahr lang mit steigenden Schülerzahlen und der Bevölkerungsentwicklung im Oberhavel-Süden befasst hatte, wies sie im Februar 2018 auf die stetig wachsenden Kinderzahlen beim Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule hin (Ü7-Verfahren). Besorgt schilderte sie ihre Wahrnehmung, dass die Zahl der Schulplätze nicht im gleichen Maße mithalte. Dabei verweist sie auf die stetig wachsende Zahl von Sechstklässlern im Ü7-Verfahren – von 1794 im Jahr 2019 auf 2018 im Jahr 2022. Und der zu erwartende Zuzug sei darin noch gar nicht inbegriffen, warnte die Mutter und mahnte dringenden Handlungsbedarf an. Bereits zum damaligen Zeitpunkt würden die Oberschulen aus allen Nähten platzen.

Zahl wirft Fragen auf

Drei Jahre später habe sie nun erfahren, „dass im kommenden Ü7-Verfahren Plätze für circa 250 Schüler fehlen“, so die Mutter in ihrer aktuellen Mail. Diese Zahl habe ein Lehrer direkt aus dem Schulamt mitgebracht. Und Mandy Krenz fragt: „Warum wurde in den vergangenen Jahren nicht ausreichend gehandelt? Warum muss so etwas immer auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden?“

Im Staatlichen Schulamt in Neuruppin stößt die Zahlenangabe auf Unverständnis. „Ihre Anfrage zur Feststellung fehlender Schulplätze zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht bestätigen und nachvollziehen“, antwortet Schulamtsleiter Dietmar Menzel der MAZ. Die konkreten Aufnahmewünsche der Schülerinnen und Schüler seien erst im Frühjahr 2022 bekannt. Erst zu diesem Zeitpunkt könne folglich festgestellt werden, „an welchen Schulen unter Umständen zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssen“.

Schulamt und Landkreis könnten Kapazitäten erhöhen

Sofern nach Abschluss des Anmeldeverfahrens Diskrepanzen zwischen der Planung und den realen Bedürfnissen bestehen, „wird das Staatliche Schulamt Neuruppin gemeinsam in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oberhavel die Kapazitäten erhöhen“, verspricht Menzel. Der Landkreis plane auf der Grundlage der bekannten Schülerzahlen die Kapazitäten in seinem Bereich und könne entsprechend seiner Zuständigkeit Auskünfte zur Schulentwicklungsplanung erteilen. Im Bereich der Sekundarstufe II sei zusätzlich zu beachten, dass nur Schülerinnen und Schüler, die die Eignung nachgewiesen haben, ein Gymnasium besuchen können. Zugleich wies Dietmar Menzel darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren eine Abwanderung in Richtung Berlin gegeben habe und das Bedürfnis zur Erhöhung der Kapazitäten in erster Linie im Oberschulbereich bestanden habe.

Schulamtsleiter gibt sich „gelassen“

Das Fazit des Schulamtsleiters hinsichtlich der Plätze an weiterführenden Schulen: „Ich sehe der Sache sehr gelassen entgegen.“

Von Helge Treichel