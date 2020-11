„Zum Ackerbürger“ in Gransee: Mittag für einen schmalen Taler

Gransee

„Das ist schon etwas gruselig, wenn man sich in der Gaststätte umschaut und alle Plätze sind leer“, sagt Michael Kämpfer. Der 50-Jährige ist Chef der Gaststätte „Zum Ackerbürger“ in der Granseer Breitscheidstraße 20. Normalerweise hat er zu dieser Jahreszeit mit seinem Team alle Hände voll zu tun. Neben dem Angebot an Mittagessen, dass er seiner Kundschaft montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr anbietet, ist vor allem der Partyservice des Hauses gefragt. Und natürlich finden im Dezember auch immer zahlreiche Weihnachtsfeiern in der Gaststätte statt.

Die Gaststube muss zwar zurzeit leider leer bleiben, dafür packen Susann Wilke und Michael Kämpfer den Kunden alles zum Mitnehmen ein. Quelle: Uwe Halling

Doch dieses Jahr ist auch im „Ackerbürger“ alles anders. Seit der zweite Lockdown verkündet wurde, ist auch diese Gaststätte, in der sonst 35 Gäste Platz finden können, verwaist. Mit Ausnahme der Mittagszeit. Von 11 bis 14 Uhr kommt die treue Kundschaft vorbei und holt sich Essen. „Mittag konnte man bei uns schon immer außer Haus mitnehmen“, sagt Michael Kämpfer. Und das funktioniere natürlich auch jetzt. Viele Leute würden unter der Telefonnummer 0151/15410267 vorbestellen und dann das Essen zur vereinbarten Zeit abholen. Was völlig weggebrochen ist, so der Chef, sei die Möglichkeit, dass Essen in der Gaststätte einzunehmen und auch der Partyservice ist praktisch zum Erliegen gekommen. Allein im März und April dieses Jahres seien ihm coronabedingt rund 50 Jugendweihe-Büfetts verloren gegangen. „Aber wir wollen nicht jammern“, sagt Michael Kämpfer, dessen Familienname irgendwie Programm für das gesamte Team vom „Ackerbürger“ ist. Keiner will sich von der aktuellen Situation herunterziehen lassen, weder Köchin Petra Hänsch, noch Kellnerin Anke Rechner oder Susann Wilke, die in der Gaststätte so etwas wie das „Mädchen für alles“ ist.

Das ganze Team der Gaststätte "Zum Ackerbürger" in Gransee gibt sich sehr viel Mühe, dass es der Kundschaft auch weiterhin gut schmeckt. Hier ist Susann Wilke gerade dabei, Gemüse für den Salat zu schneiden. Quelle: Uwe Halling

Alle sind bemüht, das Essen so schmackhaft wie möglich anzurichten, wenn die Zahl der Portionen gegenwärtig auch wesentlich geringer ist, als zu normalen Zeiten. Im „Ackerbürger“ dominiert die deutsche Küche. „Leckeres Mittagessen für einen schmalen Taler“, sagt der Koch und schmeckt schon mal die Soljanka ab. Fast schon legendär sind die in Anlehnung an den Namen des Hauses kreierten Ackerburger – Chabattabrot, das verschiedenartig gefüllt ist. Darüber hinaus gibt es Angebote für den kleinen Hunger, fleischlose Kost sowie diverse Gerichte mit Schnitzel, Fisch und Hähnchen. Auch Eisbecher finden sich auf der Karte. Mit Ausnahme von Zanderfilet ist kein Gericht teurer als sechs Euro.

Weihnachtsfeiern werden dieses Jahr in der Gaststätte leider nicht stattfinden können. Dennoch ist der Gastraum natürlich ein wenig weihnachtlich dekoriert worden. Quelle: Uwe Halling

Während der staatlich verordneten Schließzeit im März und April dieses Jahres war die Gaststätte „Zum Ackerbürger“ noch geschlossen. „Ich hatte seinerzeit ehrlich gesagt etwas Angst, alle Auflagen erfüllen zu können“, sagt Michael Kämpfer. Mit der Corona-Hilfe, die er beantragt hatte, sei das Team über die Runden gekommen. „Für diese Unterstützung bin ich auch sehr dankbar“, sagt Michael Kämpfer, der den Beruf des Kochs einst im Granseer Gesellschaftshaus erlernt hat. Später absolvierte er dann noch ein Studium für Gastronomie und Hotelwesen an der Fachschule in Leipzig. Arbeitsstationen waren der Imbiss im Ziegeleipark in Mildenberg sowie die „Alte Bäckerei“ und der „Lindenhof“ in Gransee.

Michael Kämpfer hat schon viel an dem Haus, in dem sich die Gaststätte „Zum Ackerbürger befindet“ machen lassen – unter anderem die Fassade und das Dach. Auch die Küche wurde umgebaut. Quelle: Uwe Halling

2017 stand das Haus in der Breitscheidstraße 20, in dem sich zuvor ein Blumenladen befand, zum Verkauf. Michael Kämpfer ließ sich diese Chance nicht entgehen und eröffnete im März des selben Jahres die Gaststätte „Zum Ackerbürger“. Weil Gransee eine alte Ackerbürgerstadt ist, sei dieser Name naheliegend gewesen, meint Michael Kämpfer. In der Folge seinen viele Leute, darunter auch zahlreiche aus der unmittelbaren Nachbarschaft gekommen und hätten ihm historischen Gebrauchs- und Arbeitsgegenstände zum Dekorieren der Gaststätte vorbeigebracht. Seit Michael Kämpfer das Haus gekauft hat, ist sehr viel daran gemacht worden. Das war auch notwendig, ist es doch schon ziemlich alt und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Gewerke, die dort in der Vergangenheit beheimatet waren, reichen von der Bäckerei über das Schuhmacherhandwerk bis hin zur Kupferschmiede. Fassade und Dach des Hauses wurden saniert, die Küche umgebaut und der Fußboden der Gaststube gefliest. Als schließlich alles fertig war, sei der erste Lockdown gekommen.

An den Wänden der Gaststube erinnert viel an die Ackerbürgerzeit. Quelle: Uwe Halling

Was Michael Kämpfer trotz des nunmehr zweiten Lockdowns gut findet, ist die Solidarität, die er spürt. Damit meint der 50-Jährige nicht nur seine treue Kundschaft. Auch die Händler und Gewerbetreibenden würden sich untereinander helfen. „Ich kaufe zum Beispiel meine Blumen hier ein Stück weiter bei Suse life und die Verkäuferinnen kommen bei mir Essen holen“, sagt Michael Kämpfer. Und das sei kein Einzelbeispiel. Das macht Mut. Ein bisschen mehr Freizeit, so der 50-Jährige, hätten er und sein Team jetzt auch. Leider könne er die derzeit nicht für Hobbys nutzen, weil auch das eingeschränkt wurde. Denn Michael Kämpfer ist nicht nur ein begeisterter Koch, sondern auch ein leidenschaftlicher Volleyballspieler.

Von Bert Wittke