Zum Gedenken an Sternenkinder – würdiger Platz auf dem Friedhof Gransee geschaffen

„Ich finde es wunderschön, dass wir jetzt auf dem Friedhof in Gransee einen Ort haben, an dem Eltern um ihre verstorbenen Kinder trauern können“ sagt Annegret Westphal. Die 36-Jährige war am Freitag auf den Friedhof gekommen, um unmittelbar vor dem Totensonntag das Grab ihrer Tante zu pflegen. „Mir ist die Engelsfigur schon von Weitem aufgefallen, als ich gekommen bin. Sie sieht irgendwie würdevoll aus, nicht zu groß, nicht zu klein, genau richtig.“

Sockel und Engelsfigur von der Steinmetzfirma Tramontin

Wie Annegret Westphal ging es in den vergangenen Tagen vielen Besucherinnen und Besuchern des Friedhofs. Sie staunten über die auf einem Sockel platzierte Engelsfigur und fragten sich, was es wohl damit auf sich haben könnte. Die ganz offizielle Erklärung gab es am Freitagvormittag. Da standen der 39-jährige Mario Tramontin und sein Vater Marius (69) gemeinsam mit Gransees Bürgermeister Mario Gruschinske und dem Fachbereichsleiter für Bauen/Finanzen/Liegenschaften der Granseer Amtsverwaltung Nico Zehmke auf dem Friedhof. Mario Tramontin ist Chef des gleichnamigen Steinmetzbetriebes aus der Granseer Mühlenstraße 13 a. Das fast 100-jährige Familienunternehmen besteht inzwischen in vierter Generation. Es war die Firma Tramontin, die den Sockel mit der Engelsfigur hergestellt und nun der Stadt als Geschenk übergeben hat.

Mario (l.) und Vater Marius von der 1923 in Gransee gegründeten Steinmetzfirma Tramontin, die den Sockel und die Engelsfigur hergestellt hat. Quelle: Uwe Halling

Im Rahmen der Stadtentwicklung sei in der Vergangenheit auch ein langfristiges Entwicklungskonzept für den Friedhof der Stadt erarbeitet worden, erklärt Nico Zehmke. Gransees Stadtverordnete hätten in diesem Zusammenhang einen konkreten Maßnahmenplan beschlossen. Neben zahlreichen anderen Maßnahmen, die zum Teil auch schon umgesetzt wurden, sei die Schaffung eines würdigen Ortes für die Bestattung von Kleinstkindern – die auch liebevoll als Sternenkinder bezeichnet werden – stets ein wesentliches Anliegen der öffentlichen Diskussion gewesen. Diesen Platz gibt es nun. Er liegt relativ zentral auf dem Friedhof und das nicht von ungefähr. „Es war uns wichtig, diese Trauerstätte hier zu platzieren“, sagt Nico Zehmke. „Eltern sollten nicht in irgendeine dunkle Ecke des Friedhofs abgeschoben und dort mit ihrer Trauer allein gelassen werden.“ Eine solche Kindergrabstätte zu schaffen, sei den Stadtverordneten und mit ihnen vielen Bürgerinnen und Bürger der Stadt eine Herzensangelegenheit gewesen. Sie sollte zu einem Ort werden, wo man – wenn dies auch unsagbar schwer fällt – aber dennoch gerne hingeht.

Grabstätte für Sternenkinder einzigartig im Oberhavelnorden

„Ich freue mich über diesen Termin, wenn das Thema auch ein sehr trauriges ist“, sagt Mario Gruschinske am Freitag. Im Zuge einer sich ändernden Bestattungskultur sei es wichtig gewesen, einen Ort zu schaffen, an dem Eltern den Weg der Trauer gehen können. Und seines Wissens nach, so Mario Gruschinske, sei eine solche Trauerstätte im Norden Oberhavels bislang einzigartig. „Das“, so der Bürgermeister, „bedeutet uns viel.“ Man sehe dem Sockel mit der Engelsfigur darauf an, dass darin viel Liebe und handwerkliche Leidenschaft vereint seien. „Vielen lieben Dank dafür.“

Sockel aus indischem Granit, Engel ebenfalls aus Granit

Sockel und Engelsfigur sind, wie Mario Tramontin sagte, innerhalb von drei Monaten Winterarbeit entstanden. Der rund 1,5 Tonnen schwere und massive Sockel sei aus indischem Granit gefertigt. Auch die weiße Engelsfigur, für den ein talentierter Mitarbeiter seiner Firma zunächst mehrere Entwürfe gezeichnet habe, bestehe aus Granit, wiege etwa eine Tonne und sei aus einem Stück gefertigt. Auf dem Sockel sollen Sterne angebracht werden, auf denen die Namen der beigesetzten Kinder verewigt werden können. Etwa 20 Sterne könnten auf dem Sockel platziert werden. Über einem Stern, der als Beispiel namenlos platziert wurde, steht der Spruch: „Fern bei den Sternen und doch so nah.“ Zu beiden Seiten des Mittelweges, der direkt auf die Engelsfigur zuführt,bestehe laut Nico Zehmke die Möglichkeit, die verstorbenen Sternenkinder zu beerdigen. Im kommenden Frühjahr, so der Mitarbeiter der Amtsverwaltung, werde noch das Pflanzkonzept für die Kindergrabstätte umgesetzt. Dann sei dieser, in exponierter Lage des Friedhofs angelegte würdige Ort der Trauer fertiggestellt.

Symbol für Glauben, Friedlichkeit, Ruhe und Hoffnung

Die Engelsfigur, so der Fachbereichsleiter der Amtsverwaltung, sei übrigens nicht zufällig gewählt worden. Natürlich stehe der Engel für den christlichen Glauben. Aber er sei zugleich auch ein Symbol für Friedlichkeit, Ruhe und Hoffnung. Insofern passe diese Figur durchaus sehr gut auf einen überkonventionellen Friedhof wie es der Granseer ist.

Von Bert Wittke