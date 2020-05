Die Verwaltung des Amtes Gransee und Gemeinden vergibt das für das abgesagte Kinderfest geplante Budget in Höge von knapp 5700 Euro in Form von Gutscheinen an Mädchen und Jungen, die im Amtsbereich leben. Jedes Kind im Alter bis zu zwölf Jahren erhält am Kindertag einen Gutschein im Wert von fünf Euro.