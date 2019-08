Oranienburg

Wenn am kommenden Montag das neue Schuljahr beginnt, wird es an der Torhorst-Gesamtschule keine Experimente geben. Aber: „Der Fachunterricht wird stattfinden“, sagt die Bildungsdezernentin beim Landkreis, Kerstin Niendorf. Jedoch ohne Labor-Ausstattungen in den sieben Fachkabinetten für die Naturwissenschaften.

Einzig die Räume für Musik, Wirtschaft, Arbeit und Technik sowie die Lehrküche können schon wie geplant genutzt werden. Die Kabinette für Chemie, Physik und Biologie in der zweiten Etage sollen erst in der Woche nach den Herbstferien ab 21. Oktober für den Experimental-Unterricht voll arbeitsfähig sein.

In den Fachkabinette soll bereits zum Schuljahresbeginn unterrichtet, aber noch nicht experimentiert werden. Noch arbeiten dort aber die Handwerker. Quelle: Robert Roeske

Ab Klasse 9 wird noch in Lehnitz unterrichtet

Die Dezernentin begründet die Verzögerung mit einer zweiten ungeplanten Vergaberunde für Aufträge an einzelne Gewerke, die durch die gute Auftragslage im Baugewerbe notwendig wurde. Den Endtermin für die Sanierung und den Erweiterungsbau im Sommer 2020 sieht sie jedoch nicht in Gefahr. Dann soll die 17-Millionen-Investition des Kreises Oberhavel fertig sein. Die Schüler ab Klasse 9 aus der derzeitigen Ausweichschule in Lehnitz werden wieder unter ein Dach mit den niedrigeren Klassenstufen zurückziehen.

10 000 Quadratmeter – davon knapp die Hälfte als Neubau – stehen künftig für alle etwa 850 Schüler und 74 Schulmitarbeiter zur Verfügung. Die Torhorst-Gesamtschule ist für fünf Klassen pro Altersstufe ausgelegt. Die dann frei gewordene Schule in Lehnitz soll als weitere Oberschule des Landkreises bestehen bleiben.

In der neuen Fassade spiegelt sich der Altbau, der derzeit noch saniert wird. Quelle: Robert Roeske

Nebenan wird auch eine Grundschule erweitert

Sobald auch der Schulhof zwischen der Turnhalle und dem rückwärtigen Neubau-Haupteingang gestaltet ist, wird der derzeitige Ersatz-Pausenhof auf der Straßenseite gegenüber frei. Dort will der Kreis später für die Schule eine Dreifeld-Sporthalle errichten. Die alte Sporthalle kann zusätzlich von der benachbarten kommunalen Havelschule genutzt werden.

Diese Grundschule erweitert die Stadt Oranienburg derzeit ebenfalls bis zum Schuljahr 2020/ 2021. Die Gesamtkosten dafür von knapp 5,2 Millionen Euro kommen zu großen Teilen aus der Städtebauförderung von Bund und Land.

Aula ist auch für Unterrichtszwecke geeignet

Seit dem Richtfest für den Erweiterungsbau der Torhorst-Gesamtschule Mitte Oktober 2018 nimmt der Innenausbau des neuen Traktes Gestalt an. Die 600 Quadratmeter große Aula mit ansteigenden Plätzen liegt zur Havelseite und ist über die neue, im Altbau vorgelagerte Mensa zu erreichen. Bei Bedarf lassen sich beide Bereiche durch Schiebewände voneinander trennen. Die Aula sei vielfältig nutzbar, sagt Angela Petzi vom ausführenden Architekturbüro Petzi + Petzi: „Neben den Stuhlreihen gibt es auch Tischbestuhlungen für Klausuren. Zu Veranstaltungen kann vorn eine Bühne aufgebaut werden, die Technik-Anschlüsse sind vorhanden.“ Möglicherweise könnte das bereits Weihnachten 2019 sein.

Auf den Stufen der Aula lassen sich Stuhlreihen für Veranstaltungen oder Tische mit Stühlen für Prüfungen aufstellen. Vorn ist Platz für eine mobile Bühne. Quelle: Robert Roeske

Augenfällig sind weiße Streifen auf den Außenfenstern, die wie Fadengardinen wirken. Laut Architektin würden diese Glas-Aufdrucke aufheizende Sonneneinstrahlung mildern. Dieses Design setzt sich auf den Wänden fort, wo die Streifen in melaninbeschichtete Wandverkleidungen gesägt worden sind. Der Boden wird noch mineralisch beschichtet und passt sich so an die übrige Sichtbeton-Optik an.

Neue Räume für neues Lernen

In den Klassenräumen von etwa 64 Quadratmetern Fläche sorgt eine gesteuerte Lüftung für Frischluft und Außenjalousien für Lichtschutz. Neben diesen energetischen Neuerungen passe sich der Neubau vor allem modernen pädagogischen Konzepten an, meint Kerstin Niendorf.

Nicht nur durch digitale Tafeln sondern auch die Möglichkeit flexibler Lernsituationen. „Unterricht ist Bewegung geworden“, formuliert Kerstin Niendorf. Obwohl im Neubau noch die Handwerker das Sagen haben, hat Schulleiterin Manuela Brüssow bereits dort ganz oben auf der Havelseite ihren Lieblingsplatz entdeckt: „Man blickt hier oben in die Weite.“

Von Matthias Busse