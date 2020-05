„Zur Linde“ in Fürstenberg: Gasthaus mit Museumsflair

Fürstenberg

Der 66-jährige gebürtige Hallenser ist eine wahre Frohnatur. Schon deshalb würde kaum jemand aus seinem Freundeskreis je auf den Gedanken kommen, ihn Siegfried Schröder zu nennen. Für sie ist er schlichtweg „Siggi“ oder in Anspielung auf den von ihm geführten Gasthof „Zur Linde“ auch „Sieglinde“. Gut, dass sich der Linden-Wirt auch in den vergangenen Wochen und Monaten seinen Humor bewahrt hat. Denn da gab es für Gastronomen wie ihn wenig zu lachen. Die „Linde“ war ebenso geschlossen, wie all die anderen Gastlichkeiten Fürstenbergs. Die Wasserstadt ist zwar noch immer die einzige Kommune im Landkreis Oberhavel, aus der noch kein COVID 19-Fall gemeldet wurde, dennoch hat auch sie unter Corona gelitten. Und wie. „Die Bootsfahrer sind unsere Ernährer“, sagt Siggi. „Erst recht, seit der Abschnitt rauf zur Müritz führerscheinfrei befahren werden kann.“ Das, so der Gastwirt, sei ein geschickter Schachzug gewesen. Habe er doch nicht nur die Saison für die Wassersportler, sondern gleichzeitig auch die für die Gastronomen verlängert.

"Siggi“ Schröder hat die Corona-Pause genutzt, um im Gasthaus klar Schiff zu machen. Quelle: Uwe Halling

Dieses Jahr sei freilich alles anders. Corona, so meint „Siggi“, habe für Angst und Unsicherheit gesorgt. Und dafür, dass die Bootsfahrer ausblieben. Und die Radler, die sonst zahlreich auf dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen unterwegs sind, ebenso. „Ja“, meint „Siggi“, auch Radler gehörten immer mehr zum Publikum der „Linde“. Und die Zeiten, da sie einen grünen Tee getrunken und einen kleinen Salat gegessen haben, seien auch lange vorbei. Doch egal ob Bootsfahrer oder Ritter der Landstraße, sie alle standen zuletzt wochenlang aus den bekannten Gründen vor den verschlossenen Türen des Gasthofes „Zur Linde“. „Siggi“ Schröder hat die Zeit genutzt, um mal ordentlich klar Schiff zu machen. Die Wände wurden gestrichen, der Fußboden saniert, neue Lampen angebracht und andere Verschönerungsarbeiten erledigt. All das, wozu sonst nie genügend Zeit blieb. Gemütlich, denkt jeder, der die Kneipe an der Bundesstraße 96 betritt.

Zu den Sammelobjekten des Linden-Wirtes gehören unter anderem alte Kaffeemühlen. Quelle: Uwe Halling

Ganz gleich, ob der Besucher im schönen alten Wohnzimmer gleich neben dem Klavier Platz nimmt oder sich im Musikzimmer mit der interessanten Tapete niederlässt – gastlich ist es überall. Und überall gibt es unheimlich viel zu sehen, denn die „Linde“ strotzt nur so vor Trödel und Antiquitäten, die sich dort in jeder Ecke und jedem Winkel breitmachen: Die Palette reicht von Bildern und Gläsern, über Kaffeemühlen, Dia-Projektoren und Rasierapparate bis hin zu einem Saxophon oder einem kleinen historischen Münztelefon. Ältere Besucher dürften zudem etliche Stücke entdecken, die sie womöglich noch aus DDR-Zeiten kennen. „Viele Dinge sind Gastgeschenke, die „Siggi“ von seiner begeisterten Kundschaft bekommen hat, die offensichtlich der Ansicht ist, dass ihre kleinen Schätze und Kostbarkeiten beim Linden-Wirt bestens aufgehoben sind. Und der Gastwirt ist stolz darauf. Dass ihm all diese Zeitzeugen überlassen wurden, ist in seinen Augen auch ein Beweis, dass sich die Leute in seiner Gesellschaft wohlfühlen und immer wieder gerne hierherkommen.

„Siggi“ Schröder fühlt sich sowohl hinterm Tresen wohl als auch mit dem Tablett in der Hand bei seinen Gästen. Quelle: Uwe Halling

Das rührt natürlich zu einem nicht unerheblichen Teil auch daher, dass noch jeder Gast bei „Siggi“ ordentlich satt geworden ist. Die Küche des Hauses ist gut bürgerlich und mit Spezialitäten der jeweiligen Saison angereichert. Legendär ist laut Kennern der Küche das Schweinesteak „Strindberg“, das in einer Senf-Zwiebel-Gurkenmarinade paniert wird. In der Speisekarte, die Bestandteil der kneipenabhängigen Zeitung „Das Lindenblatt“ ist, finden sich aber zum Beispiel auch geschmorte Schweinshaxe, gebratener Saibling, Müritz-Zanderfilet und Müritz-Maräne, Sülze mit Bratkartoffeln oder ein deftiger Eintopf nach Tagesangebot.

Das Gasthaus "Zur Linde" hat eine lange Tradition. Der Chef weiß davon spannend und interessant zu berichten. Quelle: Uwe Halling

Das Gasthaus „Zur Linde“ in Fürstenberg hat eine lange Tradition. Es ist bereits seit 1865 Beherbergungs- und Bewirtungsstätte. Siegfried Schröder hat es vor 23 Jahren, als er noch in Warnemünde gearbeitet hat, gekauft. Damals war die Gaststätte geschlossen. Er hat sie um- und ausgebaut und am 14. Juni 1997 eröffnet. Den Namen „Zur Linde“ hat „Siggi“ beibehalten, obwohl er einen solchen Baum im Umfeld seiner Kneipe vergeblich gesucht habe, wie er erzählt. Sehr real sei dagegen ein Brief gewesen, den er mal erhalten hat. Der stammte, wie er heute schmunzelnd erzählt, von einem Juristen aus Erfurt. Dieser informierte den Gastwirt in dem Schreiben darüber, dass er sich den Namen „Zur Linde“ haben schützen lassen. Aber für einen Obolus von 580 Euro dürfe Siegfried Schröder diesen Namen weiter führen. „Siggi“ hat nicht bezahlt, darf sein Gasthaus aber auch weiterhin „Zur Linde“ nennen.

Einige Karikaturen von Manfred Bofinger zieren die Wände in der Linde. Gastwirt „Siggi“ Schröder hat sich immer sehr gefreut, wenn der Künstler bei ihm Station gemacht hat. Quelle: Uwe Halling

Ab 1998 wurde in der Linde einmal im Monat Live-Musik gemacht, mindestens zehn Jahre lang. Das, so sagt der Wirt, sei immer sehr gut bei den Leuten angekommen. Und in einem Nebenraum des Gasthauses wurde die Galerie „Einklang“ eingerichtet. Erster Aussteller dort war Fotoaktionist Uwe Halling aus Seilershof, der auch für die MAZ fotografiert. Es folgten viele, vor allem einheimische Künstler, die dort zeitweise Kostproben ihres Könnens ausgestellt haben. Jeder, der den Leuten dort etwas Schönes zeigen wollte, konnte sich bei „Siggi“ melden. Stolz ist Siegfried Schröder, dass auch Bofinger zu den Gästen seines Hauses gehört hat. Manfred Bofinger, der Anfang 2006 verstorben ist, war ein aus Berlin stammender deutscher Grafiker, Karikaturist und Cartoonist. Er gehörte zu den bekanntesten und bedeutendsten Grafikern der DDR und hat dem Linden-Wirt eine für dessen Gasthaus e kleine Auswahl von Karikaturen überlassen, die an einer Wand gleich neben dem Tresen ihren Platz gefunden haben.

Die Terrasse, so sagt der Gastwirt, habe ihm geholfen, mit seinem Gasthaus zu überleben. Quelle: Uwe Halling

Apropos Platz, den hat „Siggi“ in seiner Kneipe reichlich, wenn er ihn auch momentan infolge von Corona nur beschränkt anbieten kann. Normalerweise finden im Gasthaus etwa 60 Personen und ebenso viele auf der 1998 errichteten Terrasse vor dem Haus eine gemütliche Sitzgelegenheit. „Ohne die Terrasse hätte ich hier wohl nicht überlebt“, schätzt der Wirt ein. Viele der Bootsfahrer, die auf dem Weg zur Müritz in Fürstenberg Station machen und vom nahen Yachthafen immer wieder gern zu ihm herüberkommen, seien nun mal Naturburschen, die die frische Luft ebenso lieben wie die Handbreit Wasser unterm Kiel.

Hoffnung auf viele Gäste während des Pfingstfestes

Auch das derzeit verminderte Platzangebot kann nicht „Siggis“ Freude darüber trüben, dass er nun wieder viele gute Freunde begrüßen und bewirten darf. Zunächst als Zwei-Mann-Team, also der Koch und er selbst als Kellner und Alleinunterhalter in einer Person. Später, wenn eine Rückkehr zur Normalität möglich ist, will „Siggi“ schrittweise sein altes Team um sich herum versammeln. Schon zu Pfingsten will er einen zweiten Koch in der Küche haben, weil dann hoffentlich viele Leute Lust verspüren, in der „Linde“ vorbeizuschauen.

Einige Jahre will Siegfried Schröder den Job noch machen. Doch auch wenn er sich denn irgendwann mal den Ruhestand gönnen sollte, wird für „Siggi“, den Gastwirt mit Leib und Seele, längst nicht Schluss mit lustig sein. Wie auch? Schließlich ist er eine echte Frohnatur.

Von Bert Wittke