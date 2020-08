Zusammenhalt im Verein: OFC-Männer-Spieler hilft Nachwuchskicker in der Not

Grüneberg

Jannes Hörbe hat eine tückische Krankheit: Diabetes, Typ 1. Es ist eine seltene Form der Zuckerkrankheit, die in der Regel im Kindes- und Jugendalter in Erscheinung tritt. Die Bauchspeicheldrüse produziert nicht genug oder gar kein Insulin. Bei Jannes wird mittels einer am Körper befestigten Pumpe und einer im Bauch steckenden Kanüle Insulin gespritzt, um den erhöhten Blutzuckerspiegel zu senken. Und bei ihm kommt dazu, dass der Blutzuckerspiegel auch mal zu niedrig ist. Dann reichen mitunter Gummibärchen, um gegenzusteuern. „Er wird deshalb 24 Stunden überwacht“, sagt seine Mutti Sabine. In der Löwenberger Grundschule und im Hort wird dem neunjährigen Grüneberger pflichtgemäß ein Einzelfallhelfer zur Seite gestellt, der ständig den Zuckerwert überprüft. „Das muss aller halbe Stunde geschehen. Der Zuckerwert von Jannes ist schwer einstellbar. Er merkt seine Unterzuckerung nicht. Also braucht er während des Unterrichts und dem Aufenthalt im Hort unbedingt einen Betreuer.“ Seine Eltern sind in dem Zeitraum arbeiten; Mama Sabine in Grüneberg, Papa David in Oranienburg. Außerhalb der Schule, des Hortes und des Sports reicht eine Kontrolle im Zwei-Stunden-Takt – auch nachts. Das übernimmt die Familie. Schlägt der Blutzuckerspiegel zu extrem in die eine oder andere Richtung aus, könne Jannes ins Koma fallen – mit dramatischen Folgen.

Plötzlich war die Betreuerin nicht mehr da

Am letzten Ferientag erhielt Familie Hörbe die Nachricht, dass die bisherige Betreuerin vom Verein Pusteblume, die den Viertklässler in der Vergangenheit begleitete, ab dem ersten Schultag nicht mehr zur Verfügung stehen würde. „Ein Schock, denn der Verein konnte so schnell keinen adäquaten Ersatz beschaffen“, so Sabine Hörbe. Das Angebot: Es könne ein Betreuer ohne Diabetes-Erfahrung stundenweise bei Jannes sein. Das war keine Option. Die große Frage: Wie lassen sich die Schule für Jannes und die Arbeit seiner Eltern vereinbaren? Die Hörbes gingen alle Möglichkeiten durch, um eine familieninterne Lösung zu finden. Fazit: Geht nicht! Am vergangenen Montag, dem ersten Schultag, erklärte sich die Klassenlehrerin bereit, Jannes im Auge zu behalten und im Notfall seine Mutti anzurufen. „Auf meine Verantwortung“, so Sabine Hörbe. Das funktionierte aber nur am Montag, da ab Dienstag die Lehrer von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde wechselten. Jannes hätte zu Hause bleiben müssen. Hätte...

Oranienburger FC organisiert spontane Hilfe

Ohne das Wissen von Familie Hörbe hatte Jana Schuldig, Nachwuchsleiterin des Oranienburger Fußball-Clubs, bei dem der sportbegeisterte Jannes in seiner Freizeit kickt, bereits die Telefondrähte heiß laufen lassen. Sie kannte das Diabetes-Problem des Grundschülers schon vorher und bekam durch das Trainingslager von Jannes‘ OFC-Team in der letzten Ferienwoche mit, dass der Junge plötzlich ohne Betreuerin dastand. „Da habe ich überlegt, wer von uns helfen könnte und telefonierte ein bisschen“, so Jana Schuldig. Letztlich erklärte sich Tim Witte, Spieler der ersten Männermannschaft, bereit, Jannes zu betreuen, bis eine andere Lösung gefunden ist. Bereits am Dienstag nahm er den Jungen um 7.30 Uhr vor der Schule in Empfang und begleitete ihn bis 14.30 Uhr. Er tat das auch an den Folgetagen.

Ein Team: Die beiden OFC-Spieler Jannes Hörbe (links) und Tim Witte. Quelle: Stefan Blumberg

Blutzucker messen mit Hilfe eines Sensors

„Ich musste nicht lange überlegen“, sagt der 25-Jährige, der gerade sein Studium (Wirtschaftsingenieurwesen/Master) erfolgreich beendet hat. „Ich bewerbe mich momentan auf Arbeitsstellen und befinde mich damit in einer Phase, in der ich solch eine soziale Arbeit machen kann.“ Die ersten Tage mit Jannes liegen hinter dem in Wandlitz wohnenden Spieler. „Ich laufe nicht ständig hinter ihm her, er hat ja seine sozialen Kontakte. Wichtig ist, regelmäßig den Wert des Blutzuckers zu kontrollieren.“ Auf dem Arm von Jannes klebt ein Sensor, der mit einer im Arm steckenden Kanüle verbunden ist. Damit werden aus dem Gewebe Zuckermoleküle herausgezogen. Mit Hilfe eines Lesegerätes (funktioniert über Bluetooth) wird der Blutzuckerwert vom Sensor angezeigt. „ Tim macht das vom ersten Tag ganz prima“, freut sich Sabine Hörbe über die unverhoffte Hilfe. Jannes selbst sagte auf die Frage, wie es mit Tim Witte läuft: „Gut!“ Mindestens genauso imponiert hat ihm, dass der Spieler des Fußball-Brandenburgligisten OFC Liegestütze macht, bei denen er zweimal in die Hände klatschen kann.

„Wir sind dem OFC dankbar“

Der Verein Pusteblume ist dabei, Einstellungsgespräche mit Kandidaten zu führen, die Jannes betreuen können. Es zeichnet sich bereits ab, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt sind. Bis ein neuer Betreuer zur Stelle ist, wird Tim Witte diese Aufgabe übernehmen. Sabine Hörbe: „Wir sind ihm und dem OFC sehr dankbar.“

