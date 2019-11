Birkenwerder

Die 54-jährige Fahrerin eines Pkw VW geriet am 15 Freitag gegen 13.15 Uhr in der Hauptstraße in Birkenwerder aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Seat. Dabei erlitten die 54-Jährige als auch die 53-jährige Fahrzeugführerin des Seat schwere Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Die Hauptstraße musste für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrfähig und mussten geborgen werden.

Von MAZonline