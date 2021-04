Zwei Frauen aus Oberhavel auf der grünen Landesliste

Oranienburg

Die Oranienburgerin Anne Schumacher steht auf Platz 7 der Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen für den kommenden Bundeswahlkampf. „Wir sind stolz auf unsere Brandenburger Kandidat:innen! Das ist eine tolle Liste mit Annalena Baerbock und Michael Kellner an der Spitze. Wir freuen uns natürlich, dass auch Frauen aus Oberhavel mitmischen“, erklärt Ingrid Hüchtker, Sprecherin des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen, zur Wahl der Brandenburger Landesliste am Sonnabend in Potsdam.

Grüne Frauenpower aus Oranienburg: Anna Schumacher. Quelle: privat

So gelangte Anne Schumacher aus Oranienburg auf Platz 7 und die Landesvorsitzende Julia Schmidt aus Hohen Neuendorf auf Platz 9. „Jetzt freuen wir uns auf die Bekanntgabe unseres Kanzlerkandidaten oder unserer Kanzlerkandidatin am Montag – und dann kann es losgehen mit dem Warmlaufen für einen spannenden Wahlkampf in Oberhavel“, setzte Hüchtker hinzu. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Wahlkampf in Oberhavel fair und konstruktiv abläuft.“

