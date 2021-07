Zwei Verletzte nach Unfall auf der A 111 bei Stolpe

Stolpe

Bei einem Unfall auf der A 111 in Richtung Oranienburg an der Abfahrt Stolpe sind am Donnerstagnachmittag zwei Pkw-Fahrer verletzt worden. Laut Angaben der Autobahnpolizei fuhr gegen 16.48 Uhr ein Mercedes in einen auf dem Verzögerungsstreifen bremsenden BMW rein.

Der Mercedes ist völlig zerstört. Quelle: Statusvier.de

Auf der Abfahrt war es zu einem Rückstau bis zur Autobahn gekommen, weil die Ampelanlage ausgefallen war und der abfahrende Verkehr nicht wie üblich die Autobahn verlassen konnte.

Die beiden Fahrzeugführer kamen in ein Krankenhaus. Wegen der Rettungsmaßnahmen und der Arbeit der Feuerwehr wurde die A 111 in Richtung Oranienburg gegen 17.36 Uhr gesperrt und war gegen 17.55 Uhr wieder frei.

Von MAZonline